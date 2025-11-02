El Tren Roca no llega hasta La Plata este domingo por trabajos en las vías

Trenes Argentinos confirmó que este domingo el tren Roca no llegará hasta La Plata. En su lugar, las formaciones harán el recorrido hasta Berazategui debido a una suspensión temporal del tramo completo entre Constitución y La Plata.



El motivo del corte es la realización de obras entre las 0 y las 8 de la mañana: se debe interrumpir la energía de la catenaria (es decir, el sistema eléctrico aéreo) para realizar tareas previas a la construcción de un túnel peatonal y a la instalación de ascensores en la estación Darío Santillán / Maximiliano Kosteki, ubicada en Avellaneda.

Estas labores forman parte de un plan de renovación más amplio en el ramal La Plata, enmarcado en el programa de “Emergencia Ferroviaria” que lleva adelante el Gobierno nacional a través de Trenes Argentinos.



Para quienes viajan habitualmente por esa línea, se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales —tanto en la web de Trenes Argentinos como en su aplicación para móviles— para planificar sus viajes alternativos durante el horario de afectación.