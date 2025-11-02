Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Bomberos apagaron un incendio de basural en Arturo Seguí

Bomberos apagaron un incendio de basural en Arturo Seguí
2 de Noviembre de 2025 | 12:33

Escuchar esta nota

En las últimas horas, al menos dos dotaciones de bomberos voluntarios de Arturo Seguí, trabajan en la calle 159 entre 416 y 417, por el incendio de un gran basural.

Según informaron de forma oficial, las dotaciones, coordinadas por el encargado de cuerpo Leonardo Compagnucci, mantienen el incendio bajo control, aunque aún restan trabajos de enfriamiento.

LE PUEDE INTERESAR

Impactante vuelco en pleno centro de La Plata: hubo heridos 

LE PUEDE INTERESAR

La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

El Lobo, con la soga al cuello, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

Domingo inestable y con lluvias en La Plata: ¿cuándo mejoraría?

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense

 ¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana

VIDEO. Milagro en La Plata: una rueda se desprendió de un auto y casi impactó contra dos chicas

Últimas noticias de Policiales

Impactante vuelco en pleno centro de La Plata: hubo heridos 

La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense

A una embarazada le apuntaron en la panza y en la cabeza en un robo
La Ciudad
La comunidad peruana de La Plata festeja hoy el Inti Raymi en Plaza Moreno
VIDEO. Milagro en La Plata: una rueda se desprendió de un auto y casi impactó contra dos chicas
 ¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana
El Tren Roca no llega hasta La Plata este domingo por trabajos en las vías
Domingo inestable y con lluvias en La Plata: ¿cuándo mejoraría?
Información General
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
El cometa que no parece tal y desconcierta a los expertos
Los números de la suerte del domingo 2 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Espectáculos
“¿Por qué tu ex te agrede tanto?”: Mirtha acorraló a Santilli y elogió su respuesta
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“¡Los mataste a todos!”: el halago de Mirtha a Diego Santilli en su regreso al programa
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Las chicas solo quieren divertirse: para Demi Lovato, la cosa no es tan profunda
Deportes
Uno menos en la lista: A Boca le dijeron "no" y sigue en búsqueda de un DT
La agenda deportiva del domingo mueve el fútbol platense: partidos, horarios y TV
Stéfano Di Carlo es el nuevo presidente de River
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Positivo registro de Domínguez ante el Xeneize

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla