Bomberos apagaron un incendio de basural en Arturo Seguí

En las últimas horas, al menos dos dotaciones de bomberos voluntarios de Arturo Seguí, trabajan en la calle 159 entre 416 y 417, por el incendio de un gran basural.

Según informaron de forma oficial, las dotaciones, coordinadas por el encargado de cuerpo Leonardo Compagnucci, mantienen el incendio bajo control, aunque aún restan trabajos de enfriamiento.