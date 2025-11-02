Lo que el FMI le dijo desde un principio: negocie y amplíe su base política

Desde que iniciaron las primeras conversaciones del representante del gobierno de Milei en Washington los funcionarios del Fondo Monetario Internacional le recomendaron al gobierno argentino ampliar su base de sustentación política, dialogar con la oposición y atender a ciertas demandas sociales. Durante todo el año pasado los libertarios creyeron que podían gobernar con el veto y se dedicaron en el plano, estrictamente, partidista a debilitar a quienes eran sus aliados directos, como Macri y el PRO. El viernes el anuncio del reemplazo de Guillermo Franco por Manuel Adorni sorprendió al ex presidente, que fue informado del mismo durante la cena con líder libertario en Olivos. Evidentemente fue interpretado como un paso atrás.

El gobierno que había perdido varias votaciones importantes en el Congreso, y enredado en problemas internos vio derrumbarse la teoría de que mediante el veto podían impedir la vigencia de cualquier ley que la oposición pudiera hacer aprobar en el Congreso. Después del 7 de septiembre parecería encaminarse a una desesperante agonía, providencialmente Trump se comprometió a apoyarlo y comenzó por un swap de veinte mil millones de dólares, mientras el Secretario de los Estados Unidos anunciaba que apostarían lo que fuera necesario para mantener el precio del dólar y llegó hasta involucrar a Washington en el mercado monetario negro de Buenos Aires.

Pero los representantes de Washington también insistieron en que el gobierno debía asumir una nueva actitud y el único camino era ampliar su base política, porque esa es la única forma que existe para lograr el consenso que exige la reestructuración de la economía argentina.

EL TRIUNFO ELECTORAL

El triunfo del domingo no modificó el punto de vista del Departamento de Estado ni del Tesoro y el empoderamiento de “las fuerzas del cielo” y la demostración de la solidez del triángulo de hierro (Milei, Santiago Caputo y Karina) evidentemente no fue lo que se esperaba. El triunfo electoral significó un respaldo que no puede ser ignorado, pero lo cierto es que en el Congreso de la Nación siguen necesitando de los gobernadores a los que desafiaron, y en algunos casos derrotaron, pero que en los próximos dos años serán imprescindibles.

El primer gesto de aparente apertura fue la reunión con los gobernadores que voceros extraoficiales de los mandatarios de provincias definieron como social y para la foto. Pero los más importantes coincidieron en que ahora faltan los hechos que debe producir el Presidente, que deberá negociar con los que cuentan con más legisladores. Porque en definitiva el bloque libertario tendrá más integrantes a partir de diciembre, pero la primera minoría sigue siendo del peronismo, nada menos que en el Senado.

LA DESILUSIÓN DE MACRI

El desplazamiento del Jefe del Gabinete y la designación de Adorni fue interpretado como un respaldo al sector más duro del oficialismo. Sin embargo, los condicionamientos externos en el sentido de que es imprescindible ampliar las bases de sustentación del gobierno es muy posible que limite de aquí en adelante a los libertarios. El viernes se registró el primer traspié porque Mauricio Macri estaba desilusionado.

Los gobernadores están al frente de provincias tan pobladas como necesitadas de obras y fondos, por lo tanto también están obligados a negociar. En primer lugar las asignaciones del presupuesto nacional y después la reforma impositiva y modificar algunos aspectos de la legislación laboral. Pero aún debilitados pondrán condiciones, ya que en sus jurisdicciones existen problemas que exigen soluciones inmediatas y para lo que no hay fondos. Todos están obligados a ingresar en un capítulo inédito de la historia argentina con características que no se registraron en el pasado. Es una experiencia para ambas partes: los unos necesitan de los otros a pesar de las discrepancias y las suspicacias. Milei repudia la política como una actividad de la “casta” pero deberá sumergirse en las negociaciones típicas de esa actividad. No tiene otro camino.

La necesidad puede obligar a un cambio de actitud en el oficialismo, pero por la desconfianza que genera su pasado inmediato estará obligado a dar pasos muy rápidamente. La situación económica no mejorará de un día para el otro y las inversiones extranjeras no darán resultados visibles hasta después de un periodo que resultara prolongado para la impaciencia de grandes sectores de la población argentina sumergidos en la pobreza.

LA RELACIÓN CON CHINA

La asistencia norteamericana no es mero capricho de Trump, que tiene muchos, pero Estados Unidos frente a la carrera con China necesita garantizar su abastecimiento de cobre y uranio como prioridad absoluta. Después se plantearan posiblemente otras cuestiones pero la base científica de los chinos en la Patagonia será un tema más que difícil que resolver. El tratado con Pekín fue ratificado por el Congreso pero los diplomáticos yankees han deslizado varias veces que esa presencia es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Un asunto más que espinoso, porque así como antes se hablaba de los agentes de la CIA que actuaban en Buenos Aires, hoy se habla de la penetración de Pekín en entidades políticas, en universidades, centros culturales y la sospecha de que existen grupos subsidiados por China para defender los intereses de su país.

En la oposición, el peronismo seguirá siendo la primera minoría por la cantidad de legisladores nacionales que se identifican como tales pero seguirán sin un liderazgo con capacidad de negociación representando a todos. Los gobernadores justicialistas individualmente han dado varias veces señales de que no dependen de la estructura nacional del partido. Sus representantes en el Congreso han votado de acuerdo a sus conveniencias territoriales inmediatas, unificados solamente para ganar las elecciones se aproxima la batalla por el control del comité Provincia de Buenos Aires. Anteayer los 42 intendentes reunidos en La Plata ratificaron su confianza en el gobernador Kicillof como conductor por “ser el artífice de las victorias electorales de 2009, 2023 y 2025”.

En la convocatoria de los gobernadores el presidente prefiero ignorar 3 y uno de ellos es justamente el de Buenos Aires que reclamó por esa omisión e hizo pública una carta con ese contenido en el que rechaza totalmente a la orientación del gobierno nacional e insiste: “La Provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, la que más produce y la que menos recursos recibe: aporta el 40 por ciento de la recaudación nacional y recibe apenas el 7 por ciento, eso no es austeridad es injusticia estructural”.

Los próximos 60 días serán decisivos ya que debe aprobarse el presupuesto del Estado y todas las jurisdicciones tienen reclamos pendientes además de que los legisladores de diversos partidos minoritarios, sin la responsabilidad de administrar un territorio, serán críticos severos de cualquier propuesta pero más del 30 por ciento de los argentinos sumergidos en la pobreza exigen que se haga política pero con P mayúscula.