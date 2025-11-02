Perdió el control al volante, chocó contra un poste y destruyó el auto en Abasto: cómo está el conductor

Estudiantes empató con un penal donde Cetré "picó" la pelota para engañar a Marchesín: están 1 a 1
Un impactante accidente tuvo lugar en Abasto y, de milagro, no hubo que lamentar heridos. Ocurrió en las últimas horas, en 208 entre 37 y 38 y el conductor resultó ileso.
El vehículo, un Volkswagen Suran gris, quedó destruido. Tampoco se registraron daños a otras personas, por lo que no se requirió labrar actas judiciales o la intervención de la Justicia.
Un llamado al 911 advirtió por el siniestro, haciéndose presente en el lugar personal del Subcomando Oeste. El conductor fue asistido allí mismo y se confirmó que no recibió lesiones.
Se desconocen las causas por las que el conductor perdió el control y terminó estrellado contra el poste, en una escena que podría haber terminado en tragedia. En este sentido, los vecinos reclaman mayor iluminación, control vehícular y arreglos de las calzadas.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
