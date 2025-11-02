Perdió el control al volante, chocó contra un poste y destruyó el auto en Abasto: cómo está el conductor

Un impactante accidente tuvo lugar en Abasto y, de milagro, no hubo que lamentar heridos. Ocurrió en las últimas horas, en 208 entre 37 y 38 y el conductor resultó ileso.

El vehículo, un Volkswagen Suran gris, quedó destruido. Tampoco se registraron daños a otras personas, por lo que no se requirió labrar actas judiciales o la intervención de la Justicia.

Un llamado al 911 advirtió por el siniestro, haciéndose presente en el lugar personal del Subcomando Oeste. El conductor fue asistido allí mismo y se confirmó que no recibió lesiones.

Se desconocen las causas por las que el conductor perdió el control y terminó estrellado contra el poste, en una escena que podría haber terminado en tragedia. En este sentido, los vecinos reclaman mayor iluminación, control vehícular y arreglos de las calzadas.