Domingo nublado y con probabilidad de lluvias en La Plata:¿cuándo mejoraría?

2 de Noviembre de 2025 | 07:30

El fin de semana en La Plata y alrededores podría cerrar con clima inestable, luego de algunas jornadas con buenas condiciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el domingo tendría probabilidad de chaparrones durante todo el día, mejorando recién en la noche con cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 18 grados de mínima y 25 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El lunes volverían las buenas condiciones, con cielo algo nublado durante la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 18 y 27 grados.

El martes podría regresar la inestabilidad, con probabilidad de lluvias para todo el día; junto con temperaturas de entre 18 y 23 grados.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

