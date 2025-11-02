Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La agenda deportiva del domingo mueve el fútbol platense: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo mueve el fútbol platense: partidos, horarios y TV
2 de Noviembre de 2025 | 09:37

Escuchar esta nota

La agenda del domingo no solo trae un clima de lluvia, sino que divide las aguas platenses porque juegan Estudiantes y Gimnasia contra Boca y River, en la antesala a lo que será el Súperclásico del próximo fin de semana. Cada equipo con realidades distintas intentará llegar de la mejor manera para seguir sumando puntos en un torneo al cual le quedan solo dos fechas.

Además, para los fanáticos y fanáticas de la redonda el ambiente se pone más tenso con los encuentros definitorios de la Primera Nacional, en donde dos equipos se disputarán el pase a Semifinales del Reducido.

LIGA PROFESIONAL - FECHA 14
16:00: Estudiantes vs Boca │ TNT SPORTS
18:30: Godoy Cruz vs San Martín │ TNT SPORTS
20:30: River vs Gimnasia │ ESPN PREMIUM

PRIMERA NACIONAL - REDUCIDO - SEGUNDA FASE
16:00: Reducido: Deportivo Madryn (3) vs Gimnasia de Jujuy (0) │ DSPORTS / DGO
18:15: Reducido: Estudiantes de Caseros (0) vs Tistan Suarez (0) │ TYC SPORTS

