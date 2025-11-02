La agenda deportiva del domingo mueve el fútbol platense: partidos, horarios y TV

La agenda del domingo no solo trae un clima de lluvia, sino que divide las aguas platenses porque juegan Estudiantes y Gimnasia contra Boca y River, en la antesala a lo que será el Súperclásico del próximo fin de semana. Cada equipo con realidades distintas intentará llegar de la mejor manera para seguir sumando puntos en un torneo al cual le quedan solo dos fechas.

Además, para los fanáticos y fanáticas de la redonda el ambiente se pone más tenso con los encuentros definitorios de la Primera Nacional, en donde dos equipos se disputarán el pase a Semifinales del Reducido.

LIGA PROFESIONAL - FECHA 14

16:00: Estudiantes vs Boca │ TNT SPORTS

18:30: Godoy Cruz vs San Martín │ TNT SPORTS

20:30: River vs Gimnasia │ ESPN PREMIUM

PRIMERA NACIONAL - REDUCIDO - SEGUNDA FASE

16:00: Reducido: Deportivo Madryn (3) vs Gimnasia de Jujuy (0) │ DSPORTS / DGO

18:15: Reducido: Estudiantes de Caseros (0) vs Tistan Suarez (0) │ TYC SPORTS