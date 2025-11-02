Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Choque, persecución y pelea en City Bell: uno de los conductores manejaba alcoholizado y terminó demorado

Choque, persecución y pelea en City Bell: uno de los conductores manejaba alcoholizado y terminó demorado
2 de Noviembre de 2025 | 19:42

Escuchar esta nota

Una discusión entre automovilistas escaló hasta un choque y una posterior pelea, en la que tres personas fueron demoradas por la policía. El incidente vial se registró en la intersección de calle 21 entre 464 y 465. El conductor de una de las camionetas manejaba bajo los efectos del alcohol.

Según informaron fuentes de la Comisaría Décima de City Bell. Todo comenzó cuando una Toyota Hilux blanca, conducida por un hombre de 55 años, impactó contra una Toyota RAV4 negra.

Tras el choque, el conductor de la pickup blanca intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado por el conductor afectado en la zona de City Bell, donde la discusión se transformó en agresión física. Según el relato de la víctima, los ocupantes del otro vehículo lo golpearon a él y a su pareja.

La intervención del patrullaje del Comando de Patrullas Base Norte y la motorizada permitió la detención de los tres ocupantes del vehículo Hilux. El conductor, dio 1,32 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia, por lo que su camioneta fue secuestrada y se retuvo su licencia de conducir.

Los tres demorados fueron trasladados a la comisaría local, imputados por averiguación de ilícito y lesiones leves, bajo disposición de la UFI N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo.

 

