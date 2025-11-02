Se incendió una casa en La Plata: el fuego afectó a tres personas y murieron dos mascotas

En Ringuelet, los vecinos vivieron momentos de alta tensión durante la tarde al incendiarse una casa en 12 entre 511 y 512. A causa de ello, murieron dos mascotas.

Testigos informaron a Diario EL DIA que los bomberos “pese a numerosos llamados, acudieron 35 minutos después”. “Los vecinos fuimos los primeros en intentar apagar el fuego para que no se disipe a las demás casas”, agregaron.

Tal y como se puede observar, la cercanía de las propiedades daba cuenta de la posibilidad de que otros vecinos se vieran afectados. Finalmente, las llamas fueron controladas aunque la casa donde se generó, quedó consumida.

Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar, asistiendo a dos personas que habrían inhalado humo y a una señora que se descompensó al ver el fuego. A su vez, los vecinos lamentaron: “Se perdió la vida de dos mascotas”.