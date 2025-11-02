La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio

“Insoportable”, “no pegué un ojo en toda la noche”, “el ruido era impresionante”. Así resumieron vecinos del casco urbano y la Región lo que se vivió en la madrugada de ayer, cuando una caravana masiva de motos desató un verdadero descontrol. Ante el importante desorden registrado, se desplegó un amplio operativo policial que terminó con la incautación de unas 50 motos por diversas infracciones.

Los videos y publicaciones en redes sociales mostraron a decenas de motociclistas circulando a alta velocidad, en contramano, efectuando maniobras peligrosas sin respetar las normas de tránsito.

El episodio, que causó gran malestar entre los vecinos, se prolongó durante varios minutos, según el relato de residentes en la zona de Avenida 32, el Bosque, en la 520, calle 72 y los alrededores del Parque Alberti (en el cruce de 25 y 38).

La caravana no se limitó al casco urbano, sino que también recorrió distintas zonas de la periferia como Tolosa y Villa Elisa. También la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Autovía 2 y la rotonda de Alpargatas, llegando incluso al sur del Conurbano.

Según lo que pudo saber este diario, la convocatoria se armó por redes sociales, en grupos cerrados. Sumó a motociclistas de La Plata, Brandsen, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Capital Federal. Lo de La Plata se repitió en otras ciudades, como Tandil, Mar del Plata o Bahía Blanca. “Esta vez salieron a festejar Halloween con una ronda por las ciudades”, le contó a este diario un investigador de la Policía que antenoche siguió el fenómeno.

Omar vive en la zona de 38 y 25. Describió la situación como “infernal” al relatar el caos que se repitió en varios puntos de la Ciudad. Margarita Días, de 4 y 46, contó que el descontrol se produjo cerca de las 2 de la madrugada. “Por el ruido, parecía que iban a entrar a tu casa y romper todo. Un desastre”, afirmó, y agregó: “Todos los viernes se hacen caravanas, pero esta superó todos los límites”.

En Tolosa, donde los vecinos llevan tiempo denunciando los disturbios provocados por las motos, Eduardo Hache, que reside cerca de 116 y 531, relató: “Es una locura. Ponen en riesgo a terceros, porque circulan por las veredas haciendo wheelie y corriendo picadas. No se puede vivir así”.

En tanto, Miriam, vecina de la zona de avenida 520, aseguró que las motos eran más de 300 y coincidió: “No se puede vivir así”.

La caravana también pasó por Villa Elisa. “Era impresionante el ruido que hicieron”, contó Susana.

Operativo policial

Ante el cuadro, la Secretaría de Seguridad Municipal desplegó un operativo con policías y un centenar de agentes. Se realizaron al menos siete procedimientos en puntos estratégicos, incluyendo la bajada de la autopista en Diagonal 74 y 120, Villa Elisa (a la altura del arco de Camino Centenario), la localidad de San Carlos (520 y 149) y zonas céntricas como Plaza Moreno, Plaza Malvinas y el Paseo del Bosque. Incautaron unas 50 motos.