La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
Milei fortalecido, el peronismo cruje y los gobernadores recalculan
Lo que el FMI le dijo desde un principio: negocie y amplíe su base política
La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio
Ser madre o padre joven hoy: tener un hijo antes de los 30 años
El dólar post electoral anima, pero se espera por el crédito
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
La reelección de los intendentes, atrapada por la interna peronista
Kicillof se quejó porque no lo invitaron a la cita con los gobernadores
Mercado laboral con tecnología que avanza y la industria que retrocede
Volver al crédito: el desafío económico de los próximos meses
Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil
Alerta por la fiebre amarilla: crece el temor a una epidemia en el país
Las fobias: desde botones o diarios, a barcos abandonados y payasos
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Tras la victoria legislativa, Milei busca impulsar su reforma laboral
El nuevo rol de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete de ministros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Vecinos del casco urbano y de la periferia denunciaron caos y ruido extremo. En un amplio operativo policial se incautaron 50 motos
“Insoportable”, “no pegué un ojo en toda la noche”, “el ruido era impresionante”. Así resumieron vecinos del casco urbano y la Región lo que se vivió en la madrugada de ayer, cuando una caravana masiva de motos desató un verdadero descontrol. Ante el importante desorden registrado, se desplegó un amplio operativo policial que terminó con la incautación de unas 50 motos por diversas infracciones.
Los videos y publicaciones en redes sociales mostraron a decenas de motociclistas circulando a alta velocidad, en contramano, efectuando maniobras peligrosas sin respetar las normas de tránsito.
El episodio, que causó gran malestar entre los vecinos, se prolongó durante varios minutos, según el relato de residentes en la zona de Avenida 32, el Bosque, en la 520, calle 72 y los alrededores del Parque Alberti (en el cruce de 25 y 38).
La caravana no se limitó al casco urbano, sino que también recorrió distintas zonas de la periferia como Tolosa y Villa Elisa. También la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Autovía 2 y la rotonda de Alpargatas, llegando incluso al sur del Conurbano.
Según lo que pudo saber este diario, la convocatoria se armó por redes sociales, en grupos cerrados. Sumó a motociclistas de La Plata, Brandsen, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Capital Federal. Lo de La Plata se repitió en otras ciudades, como Tandil, Mar del Plata o Bahía Blanca. “Esta vez salieron a festejar Halloween con una ronda por las ciudades”, le contó a este diario un investigador de la Policía que antenoche siguió el fenómeno.
Omar vive en la zona de 38 y 25. Describió la situación como “infernal” al relatar el caos que se repitió en varios puntos de la Ciudad. Margarita Días, de 4 y 46, contó que el descontrol se produjo cerca de las 2 de la madrugada. “Por el ruido, parecía que iban a entrar a tu casa y romper todo. Un desastre”, afirmó, y agregó: “Todos los viernes se hacen caravanas, pero esta superó todos los límites”.
LE PUEDE INTERESAR
Volvió a descarrilar un tren de cargas y cortó la calle 120 en Tolosa
LE PUEDE INTERESAR
Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos
En Tolosa, donde los vecinos llevan tiempo denunciando los disturbios provocados por las motos, Eduardo Hache, que reside cerca de 116 y 531, relató: “Es una locura. Ponen en riesgo a terceros, porque circulan por las veredas haciendo wheelie y corriendo picadas. No se puede vivir así”.
En tanto, Miriam, vecina de la zona de avenida 520, aseguró que las motos eran más de 300 y coincidió: “No se puede vivir así”.
La caravana también pasó por Villa Elisa. “Era impresionante el ruido que hicieron”, contó Susana.
Ante el cuadro, la Secretaría de Seguridad Municipal desplegó un operativo con policías y un centenar de agentes. Se realizaron al menos siete procedimientos en puntos estratégicos, incluyendo la bajada de la autopista en Diagonal 74 y 120, Villa Elisa (a la altura del arco de Camino Centenario), la localidad de San Carlos (520 y 149) y zonas céntricas como Plaza Moreno, Plaza Malvinas y el Paseo del Bosque. Incautaron unas 50 motos.
Cientos de motociclistas se congregaron en el Bosque / El Dia
La caravana circuló por la autopista Buenos Aires - La Plata / El Dia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí