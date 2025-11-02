Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |¿Dulce o truco?

El Halloween platense vistió las calles de terror

En plazas, casas y centros comerciales se celebró una tradición que suma adeptos. Risas y disfraces que chorrean sangre

El Halloween platense vistió las calles de terror

En san Carlos, un grupo de niños y niñas salió a pedir dulces / el dia

2 de Noviembre de 2025 | 03:32
Edición impresa

Como cada 31 de octubre, el “miedo y el terror” se apoderaron de la Ciudad. ¿El responsable? Halloween, la tradición que en películas, series o redes llega desde el norte del continente con una curiosa mezcla de sangre, mutilación, disfraces cargados y risas.

Desde el viernes hasta hoy, vecinos de distintos barrios, con marcada presencia infantil y juvenil recorrieron cotillones y roperos para salir a mostrarse en centros comerciales y plazas, disfrutando de la combinación de misterio, creatividad y juegos que caracteriza a esta celebración extranjera.

Todo comenzó en la jornada del viernes en Plaza Moreno, donde “la Noche de Brujas sobre ruedas” reunió a ciclistas, skaters, rollers y peatones que recorrieron las calles con sus disfraces, mientras que, ese mismo día, en el Centro Cultural Islas Malvinas (51 y 19) se desarrolló “Halloween Sin Barreras”, una fiesta inclusiva organizada por Sin Barreras La Plata y Familias TEA La Plata, donde la diversidad y la alegría fueron protagonistas.

Por tanto, City Bell también vivió su tarde de misterio con la “Feria de Halloween” en la calle Cantilo, con cuentos escalofriantes, personajes mágicos y talleres de lectura. Además, a pocos metros, un concurso de calabazas talladas y música en vivo convocó a varias familias de la zona.

Asimismo, el calendario no se limitó a las zonas del casco y centros más populares. También llegó a diversos barrios de la periferia, donde se organizaron de manera autogestiva para salir a “asustar” a la calle.

En San Carlos, unos 40 niños y niñas, junto a sus familias, golpearon puertas con el lema “dulce o truco”, según ordena la tradición (piden una golosina). “Nos organizamos con los vecinos por WhatsApp y todos los que quieran participar decoraban las casas y armamos un recorrido. Halloween para nosotros es una excusa para el encuentro, para compartir y salir un poco del encierro que nos propone el sistema. Cerramos el recorrido con una mateada, torta, y compartiendo una charla, mientras los pibes juegan”, comentó Julieta Páez, mamá de 3 chicos.

LE PUEDE INTERESAR

Se quejó en EL DIA y le dieron estacionamiento

LE PUEDE INTERESAR

Ya está vigente el pago vía web en la bajada de Villa Elisa

Hoy a las 15 le toca a perros y gatos en el “Gran Desfile de Mascotas versión Halloween” en Plaza Azcuénaga.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

En san Carlos, un grupo de niños y niñas salió a pedir dulces / el dia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV

El Lobo, con la soga al cuello, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

Santa construyó con el triunfo una estructura para evitar cualquier susto

La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio
Últimas noticias de La Ciudad

La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio

Volvió a descarrilar un tren de cargas y cortó la calle 120 en Tolosa

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

Se quejó en EL DIA y le dieron estacionamiento
Policiales
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
A una embarazada le apuntaron en la panza y en la cabeza en un robo
Le solicitaron un viaje por Didi, pero era una trampa
Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada
Espectáculos
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Las chicas solo quieren divertirse: para Demi Lovato, la cosa no es tan profunda
Todo por un Oscar: una historia de transformaciones radicales para ganar la preciada estatuilla
Un Halloween argentino con muertos vivos en las "BUP"
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Información General
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
El cometa que no parece tal y desconcierta a los expertos
Los números de la suerte del domingo 2 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Deportes
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Positivo registro de Domínguez ante el Xeneize
Dos retornos en la nómina de concentrados
Sin novedades, Úbeda dio a conocer la lista
Sábado agridulce para las Juveniles

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla