El Halloween platense vistió las calles de terror

En plazas, casas y centros comerciales se celebró una tradición que suma adeptos. Risas y disfraces que chorrean sangre
Como cada 31 de octubre, el “miedo y el terror” se apoderaron de la Ciudad. ¿El responsable? Halloween, la tradición que en películas, series o redes llega desde el norte del continente con una curiosa mezcla de sangre, mutilación, disfraces cargados y risas.
Desde el viernes hasta hoy, vecinos de distintos barrios, con marcada presencia infantil y juvenil recorrieron cotillones y roperos para salir a mostrarse en centros comerciales y plazas, disfrutando de la combinación de misterio, creatividad y juegos que caracteriza a esta celebración extranjera.
Todo comenzó en la jornada del viernes en Plaza Moreno, donde “la Noche de Brujas sobre ruedas” reunió a ciclistas, skaters, rollers y peatones que recorrieron las calles con sus disfraces, mientras que, ese mismo día, en el Centro Cultural Islas Malvinas (51 y 19) se desarrolló “Halloween Sin Barreras”, una fiesta inclusiva organizada por Sin Barreras La Plata y Familias TEA La Plata, donde la diversidad y la alegría fueron protagonistas.
Por tanto, City Bell también vivió su tarde de misterio con la “Feria de Halloween” en la calle Cantilo, con cuentos escalofriantes, personajes mágicos y talleres de lectura. Además, a pocos metros, un concurso de calabazas talladas y música en vivo convocó a varias familias de la zona.
Asimismo, el calendario no se limitó a las zonas del casco y centros más populares. También llegó a diversos barrios de la periferia, donde se organizaron de manera autogestiva para salir a “asustar” a la calle.
En San Carlos, unos 40 niños y niñas, junto a sus familias, golpearon puertas con el lema “dulce o truco”, según ordena la tradición (piden una golosina). “Nos organizamos con los vecinos por WhatsApp y todos los que quieran participar decoraban las casas y armamos un recorrido. Halloween para nosotros es una excusa para el encuentro, para compartir y salir un poco del encierro que nos propone el sistema. Cerramos el recorrido con una mateada, torta, y compartiendo una charla, mientras los pibes juegan”, comentó Julieta Páez, mamá de 3 chicos.
Hoy a las 15 le toca a perros y gatos en el “Gran Desfile de Mascotas versión Halloween” en Plaza Azcuénaga.
En san Carlos, un grupo de niños y niñas salió a pedir dulces / el dia
