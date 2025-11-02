Conmoción en Plaza España: murió un hombre mientras hacía gimnasia

Estudiantes igualó con un penal donde Cetré "picó" la pelota para engañar a Marchesín: están 1 a 1
Un hombre de alrededor de 50 años se descompensó esta tarde en Plaza España (7 y 66) mientras hacía ejercicio físico. Según pudo saber Diario EL DIA, el hombre se sintió mal, cayó al suelo y murió.
NOTICIA EN DESARROLLO
