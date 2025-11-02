Impactante vuelco en pleno centro de La Plata: hubo heridos 

Un impresionante accidente ocurrió durante la mitad de mañana de este domingo en Diagonal 74 y calle 6, en pleno centro de La Plata, cuando un automóvil perdió el control, volcó y terminó completamente dado vuelta sobre la calzada.

Según informaron fuentes exclusivas a EL DIA, el vehículo circulaba por Diagonal 74 cuando, por motivos que aún se investigan, se cruzó de carril, impactó contra otro rodado estacionado y terminó volcando. La escena generó conmoción entre los transeúntes y comerciantes de la zona, que rápidamente dieron aviso al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y a Bomberos del Cuartel Central La Plata.

En tanto, los ocupantes del auto sufrieron heridas y debieron ser rescatados por personal de bomberos, que trabajó durante varios minutos para poder retirarlos del habitáculo. Posteriormente fueron asistidos y trasladados por el SAME al hospital San Martín, donde quedaron en observación.

A su vez, efectivos de la Policía Bonaerense y agentes de Control Urbano montaron un operativo en el lugar para ordenar el tránsito, que permaneció interrumpido durante varios minutos mientras se realizaban las tareas de asistencia y retiro del vehículo siniestrado.

Vecinos y testigos del hecho señalaron que “el auto venía a alta velocidad” y que “se escuchó un fuerte estruendo” antes del vuelco.

Las causas del siniestro son materia de investigación, aunque no se descarta que el pavimento húmedo y una mala maniobra hayan sido determinantes.

Por último, el incidente dejó una postal impactante en una de las zonas más transitadas de la ciudad, donde aún se observaban restos del vehículo y rastros del operativo de emergencia.