Mañana de furia en La Plata: dos grupos protagonizaron una feroz pelea a la salida de un boliche

Violentas escenas se vivieron en las primeras horas de esta mañana, en las inmediaciones de un boliche céntrico ubicado en 3 entre 42 y 43. Luego de acaloradas discusiones a la salida del local bailable, dos grupos se trenzaron en una pelea feroz que alteró el descanso de los vecinos y volvió a generar preocupación. Solicitan mayor presencia policial ante los reiterados episodios.

El violento episodio ocurrió esta mañana, en el momento que se producía la salida del grueso de los asistentes. Por motivos que se desconocen, dos bandos se trenzaron en una pelea luego de discusiones, amenazas e insultos. Según denunciaron los frentistas, se trató de una pelea más entre "de cada finde semana" entre varios sujetos que salen del boliche, en muchas ocasiones, bajo efectos del alcohol o diferentes sustancias.

El hecho llegó a ser captado por un frentista, que registró con su teléfono los instantes que desencadenan la batalla, con golpes de puño y hasta botellazos que pusieron en riesgo a los presentes. “Los sacan del boliche y se agarran afuera. Es siempre lo mismo, parece una película repetida”, comentó un frentista, preocupado por la falta de prevención.

Tras varios minutos, intervino en el lugar un móvil policial, aunque los sujetos continuaban en un estado de furia y mantenían la pelea a escasos metros. A su vez, no se informaron detenciones ni personas heridas, aunque las imágenes muestran golpes brutales y uno de ellos lastimado sobre la cinta asfáltica.

De esta manera, se vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar los controles nocturnos en zonas de boliches, donde los fines de semana se concentran importantes números de asistentes y la convivencia con los frentistas se vuelve cada vez más aguda.