Entre manifestaciones y cortes previstos, el tránsito en el centro de La Plata es un verdadero infierno

Una medida de fuerza de remiseros por las habilitaciones municipales hizo que el tránsito en pleno centro de La Plata no fuera un caos sino un infierno en la mañana de este jueves.
Se sabe que la calle 12 a la altura de Plaza Moreno continuaba restringida a raíz del emplazamiento de un enorme escenario con motivo de las actividades culturales por el 143º Aniversario de La Plata.
Pero a eso se sumó la protesta de los transportistas en contra del área de habilitaciones de la Municipalidad. Los trabajadores decidieron, en el marco de la lucha, cortar el tránsito en la calle 11 desde 50 a 51.
Este reclamo que se efectuaba sobre la calle 11, que era la alternativa más cercana con que contaban los conductores ante las restricciones frente al Palacio Municipal, que se extiende desde ayer, derivó en un problema todavía mayor para el tránsito en la zona del microcentro platense.
En efecto, con las dos arterias obturadas que corren en sentido descendente, los conductores deben ir hasta calle 9 para direccionarse en esa dirección.
Así las cosas, a poco del mediodía, el panorama vial en el corazón del centro platense era de embotellamiento, demoras, bocinazos y fastidio.
Como si fuera poco, también se registraba una manifestación en 7 entre 39 y 40 que incluía corte al tránsito. En este caso eran docentes en reclamo de aumento salarial, mejores condiciones laborales y mayor presupuesto educativo.
No obstante, el centro de la ciudad no era el único punto problemático para el tránsito.
En Lisandro Olmos, un nutrido grupo de manifestantes se convocó en la puerta de la Delegación Comunal, en 44 y 196, para exigir la pavimentación de múltiples calles de la localidad.
En torno a la protesta, se realizaba quema de neumáticos y el tránsito presentaba reducción de calzada.
Fotos: EL DIA
Fotos: EL DIA
