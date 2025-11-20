Gimnasia ante Unión por los playoff: cómo le fue ante el Tatengue en los últimos cinco partidos

Fotomultas: el exministro bonaerense D'Onofrio fue procesado y embargado por más de 300 millones de pesos
Gimnasia enfrentará el próximo domingo desde las 22 a Unión de Santa Fe, en el Estadio 15 de Abril por los octavos de final del Torneo Clausura, donde se medirá con un rival esquivo en el último tiempo.
En este sentido, de los últimos enfrentamientos, el Lobo cosechó un triunfo y cuatro derrotas. Siguiendo esta línea la última victoria de los de La Plata fue en 2022, 2-0 en condición de visitante con goles de Leo Morales y Fraco Soldano Mientras que el resto fueron caídas.
Por su parte, en lo que va de la temporada se enfrentaron en dos oportunidades, donde en ambas ganó el elenco tatengue: 1º de marzo perdió 1-0 en Santa Fe y el 14 de septiembre 3-1 en el Estadio del Bosque.
Por otra parte, cabe recordar que Unión y Gimnasia se enfrentaron en 40 oportunidades a lo largo de su historia, donde el Tatengue ganó 14 encuentros, el Lobo ganó 13 y empataron también 13 veces. Por eso, el Lobo buscará llegar a las mismas victorias que el elenco albirrojo en el historial.
