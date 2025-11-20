Por “maltratos”: así fue la renuncia de Eugenia Tobal a Masterchef

Fuertísimo choque entre un micro y un Uber sobre las vías del tren en La Plata: rescatan a una mujer atrapada
La actriz Eugenia Tobal habría tomado la drástica decisión de renunciar al reality MasterChef Celebrity luego de supuestos malos tratos y cruces con el chef Germán Martitegui, el rumor tomaría más fuerza en esta oportunidad.
Según indicó el periodista Guido Záffora, esta tarde se grabó la despedida de la intérprete en el certámen, el mismo trascendido indica que se habría ido con un cruce con el chef Germán Martitegui.
Asimismo, se conoció que la producción del show le habría prometido estelaridad por ser una figura y, en contra de esa premisa la habrían “maltratado” en las ediciones por lo que se “sintió mal” durante las galas.
Los rumores de la renuncia provienen de semanas atrás y por el mismo motivo de supuestos malos tratos, su ausencia en la emisión que salió al aires de Telefe el pasado domingo, incrementó las teoría que indicaban la finalización de su contrato.
