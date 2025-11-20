Murió Gary "Mani" Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

Tras el jury en La Plata: pidieron la detención de Makintach por la filmación del documental en el juicio por Maradona
El mundo del rock está de luto tras la muerte de Gary “Mani” Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream. El músico de 53 años falleció en las últimas horas, confirmó su familia.
A través de una publicación en redes sociales, anunciaron: “Con el corazón destrozado, anuncio el triste fallecimiento de mi hermano. Que en paz descanse Gary Mani Mounfield”.
Uno de los primeros en hacerse eco de la noticia fue Liam Gallagher, de Oasis: “Totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe. Descansa en paz, RKID LG”.
IN TOTAL SHOCK AND ABSOLUTELY DEVASTATED ON HEARING THE NEWS ABOUT MANI MY HERO RIP RKID LG— Liam Gallagher (@liamgallagher) November 20, 2025
Mounfield formó parte de The Stone Roses y, tras la separación de la banda, se sumó a Primal Scream, volviéndose un hito para el rock. Regresó con los Stone Roses en 2011 y, en 2026 tenía planeada una serie de charlas en el Reino Unido para hablar de sus experiencias y su carrera.
