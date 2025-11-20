Fallo histórico: Rodrigo Rey, ex arquero de Gimnasia, ganó la batalla judicial contra un colegio de La Plata
Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga 2025 por haber terminado primero en la tabla anual. Las redes sociales estallaron de memes tras la sorpresiva coronación.
jijonazo total pic.twitter.com/uHzzGrP16Y— güid carri 🍁 (@legustotupost) November 20, 2025
Murió el fútbol pic.twitter.com/vsXSXg6MfO— TRUENO VERDE CASM G.T 🏁 (@kcalvo78) November 20, 2025
La vuelta olímpica de Rosario Central pic.twitter.com/euieg2gQfg— CavegolMiPastor🪖🛡 (@CavegolMiPastor) November 20, 2025
Rosario Central: https://t.co/c6WrH32cwK pic.twitter.com/ipd1WRlXLY— Fede. (@fedezbogar) November 20, 2025
FELICIDADES ROSARIO CENTRAL POR LA "COPA SECADA DE NUCA" 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/uA0l38lLuq— Fran (@frabigol) November 20, 2025
Rosario Central “Campeón de la Liga 2025” no la vieron venir a esa he 😅— ElUnoRiver (@ElUnoRiver) November 20, 2025
Título otorgado por ser primero en la tabla anual 🤓 pic.twitter.com/g5T01gMc3G
Emocion en Rosario Central, el fideo levantó el trofeo. pic.twitter.com/m3wkWlMA0N— Presi.duka (@Presiduca) November 20, 2025
Genio incomprendido, perdón Toti.— Fran (@frabigol) November 20, 2025
pic.twitter.com/BrGF2yb94k
