Un conductor intentó esquivar a un ciclista, perdió el control y volcó en una arteria clave de La Plata

Este jueves por la tarde, un auto volcó en plena Avenida 120, luego de que su conductor realizó una maniobra brusca para evitar un accidente con un ciclista. Tras el incidente vial, el automovilista recibió asistencia médica en el lugar y no requirió un traslado a un nosocomio local.

El incidente ocurrió cuando un Chevrolet Corsa perdió el control tras el giro repentino del conductor, que quiso esquivar al ciclista que circulaba por la avenida entre las calles 525 y 526. En ese intento, el vehículo impactó contra el cordón y terminó volcado sobre la calzada.

Efectivos del Comando de Patrullas de La Plata acudieron al lugar tras un llamado al 911 y hallaron el auto dado vuelta en plena calle y a su conductor fuera del habitáculo. El hombre narró que realizó la maniobra evasiva para evitar un accidente mayor.

Minutos después, una ambulancia del SAME asistió al conductor, quien fue evaluado en el lugar y no requirió traslado hospitalario. La zona permaneció parcialmente reducida mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo.