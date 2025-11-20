Thiago Medina contó cómo sigue su relación con Daniela Celis

Thiago Medina aclaró cuál es su vínculo actual con Daniela Celis, madre de sus hijas, tras haberle propuesto matrimonio a pocos días de despertarse de terapia intensiva. El ex Gran Hermano sufrió un accidente de moto que casi termina con su vida el pasado viernes 12 de septiembre de 2025 que lo dejó internado por aproximadamente un mes.

Medina se mudó junto a Celis tras salir de terapia intensiva, para continuar con su rehabilitación acompañado de su familia. En diálogo con Puro Show (El Trece), el ex hermanito abrió su corazón y recordó el violento hecho que casi termina con su vida: “Cuando me desperté, en lo único que pensé fue en mis hijas”.

Sobre su vínculo amoroso con Daniela, reveló que aún no recompusieron su relación: “Es verdad que le propuse casamiento… estaba bajo anestesia y ella se lo tomó en joda. Ahora estamos bien con Dani, no estamos juntos, pero si se da volver, volveremos. No queremos forzar nada”. “Estamos conviviendo, vivimos juntos, pero dormimos separados”, detalló.

Thiago Medina y Daniela Celis se separaron el pasado 5 de mayo, por común acuerdo y en buenos términos. Los rumores de una supuesta reconciliación fueron creciendo luego del violento accidente y alimentados cuando la pareja volvió a convivir. “Siempre charlamos de nuestra relación, pero no queremos forzar nada porque capaz que sale todo mal”, reconoció Medina.