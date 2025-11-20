Escándalo por el título a Central: Estudiantes desmintió la votación en AFA y Toviggino le dijo "pecho frío" a Verón
Escándalo por el título a Central: Estudiantes desmintió la votación en AFA y Toviggino le dijo "pecho frío" a Verón
Una fuerte controversia se desató en el fútbol argentino luego de que la AFA anunciara, de manera unilateral, el reconocimiento de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 por la tabla anual. La decisión generó sorpresa en varios sectores y derivó en inmediatas aclaraciones, como fue el caso de Estudiantes a través de un comunicado. Tras ello, el tesorero de la AFA Pablo Toviggino, respondió a través de sus redes sociales, con un duro mensaje.
En las últimas horas, un fuerte rumor de que todos los clubes habían votado a favor del reconocimiento otorgado al club rosarino tomó fuerza. Sin embargo, Estudiantes desmintió categóricamente haber participado de cualquier instancia de votación relacionada con este título.
A través de un comunicado oficial, el club platense expresó: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".
La aclaración del Pincha expuso que no existió debate ni consenso formal entre las instituciones para oficializar el nuevo campeonato, lo que profundizó el malestar por el manejo inconsulto de la medida. Dirigentes de distintos clubes , en privado, también manifestaron su sorpresa ante la resolución.
Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos… https://t.co/XJBSxXKSRS— Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 20, 2025
En su mensaje, Toviggino, afirmó: “Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale, Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conocés la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien sos!! Pecho frío!! Me olvidaba: sí se votó, por unanimidad, con tu club presente en su vicepresidente. En fin…”.
Las declaraciones de Toviggino contradicen a lo expuesto por Estudiantes e insultan a su presidente, que insiste en que ninguna votación fue realizada. La controversia suma un nuevo capítulo a la disputa interna por la legitimidad del título, en un clima de tensión creciente entre la AFA y varios clubes.
El reconocimiento a Rosario Central había sido anunciado como una decisión institucional emanada desde la conducción del fútbol argentino, sin actas ni registros que respalden un voto mayoritario entre los clubes.
La situación abre un nuevo capítulo de tensión en el ámbito dirigencial, especialmente en torno al funcionamiento del Comité Ejecutivo y los mecanismos de validación de títulos y competencias. Por el momento, la AFA no emitió declaraciones adicionales que aclaren el procedimiento utilizado para otorgar el título, mientras que se espera que otros clubes puedan sumarse a las expresiones públicas sobre un tema que promete seguir generando repercusiones.
