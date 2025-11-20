Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO. La Plata: una joven se tiró de la bicicleta para escapar de un hombre que la manoseó

20 de Noviembre de 2025 | 19:00

Escuchar esta nota

Un grave episodio de acoso callejero ocurrió en las últimas horas en la zona de 120 entre 63 y 64 en La Plata, donde una joven fue perseguida y manoseada por un hombre que se desplazaba en bicicleta.

La víctima comenzó a gritar desesperadamente mientras intentaba escapar, hasta que, en medio del shock, perdió el control y se arrojó de la bicicleta, según relataron testigos del lugar. Vecinos y automovilistas que pasaban se acercaron rápidamente para contenerla y asistirla.

Toda la secuencia quedó registrada en un video que acompaña esta nota, donde se ve al agresor siguiendo de cerca a la joven antes de atacarla.

La chica contó entre lágrimas que había un móvil policial en la esquina, pero que, a pesar de que sus gritos “se escuchaban desde una cuadra”, los agentes no intervinieron en ese momento.

El atacante escapó y es buscado. Residentes de la zona denunciaron que este tipo de situaciones se repiten y pidieron mayor presencia policial y acciones urgentes para prevenir ataques de este tipo.

