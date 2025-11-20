VIDEO. La Plata: una joven se tiró de la bicicleta para escapar de un hombre que la manoseó

Un grave episodio de acoso callejero ocurrió en las últimas horas en la zona de 120 entre 63 y 64 en La Plata, donde una joven fue perseguida y manoseada por un hombre que se desplazaba en bicicleta.

La víctima comenzó a gritar desesperadamente mientras intentaba escapar, hasta que, en medio del shock, perdió el control y se arrojó de la bicicleta, según relataron testigos del lugar. Vecinos y automovilistas que pasaban se acercaron rápidamente para contenerla y asistirla.

Toda la secuencia quedó registrada en un video que acompaña esta nota, donde se ve al agresor siguiendo de cerca a la joven antes de atacarla.

La chica contó entre lágrimas que había un móvil policial en la esquina, pero que, a pesar de que sus gritos “se escuchaban desde una cuadra”, los agentes no intervinieron en ese momento.

El atacante escapó y es buscado. Residentes de la zona denunciaron que este tipo de situaciones se repiten y pidieron mayor presencia policial y acciones urgentes para prevenir ataques de este tipo.