VIDEO. El piquete en la avenida 44 terminó con incidentes, amenazas y detenidos

La Policía Bonaerense detuvo hoy a dos individuos que protagonizaron amenazas y disturbios en la Delegación Municipal de Lisandro Olmos, ubicada en avenida 44 entre 196 y 197, donde irrumpieron cerca de las 10 de la mañana.

Según se informó, un grupo de entre 10 y 12 personas ingresó a la dependencia municipal gritando y amenazando al delegado, incluso manifestando su intención de prender fuego la sede mientras había vecinos realizando trámites.

Paralelamente, el mismo grupo bloqueó parcialmente ambas manos de la avenida 44 utilizando cubiertas encendidas, lo que generó preocupación entre los frentistas y comerciantes, que comenzaron a comunicarse con las fuerzas de seguridad.

“Estas personas estaban totalmente alteradas”, reza la denuncia, y agrega: “Golpeaban y maltrataban a los transeúntes y personas que circulaban, tratando de cortar el tránsito en su totalidad”.

En el marco del operativo policial, fueron identificados dos de los responsables de la acción: Emiliano Zárate y Damián Zárate, quienes lideraron las amenazas y poseen antecedentes penales.

En este marco, se radicó de inmediato una denuncia por amenazas y cohecho en la Comisaría 15°, tras lo cual la Policía procedió a detenerlos. Además, se ordenó el levantamiento del corte y se concretaron tareas de limpieza y ordenamiento.

Cabe destacar que días atrás, el delegado ya había denunciado a las mismas personas por el robo de la llave de un camión volcador que realizaba tareas de mantenimiento en la zona y también por amenazas.