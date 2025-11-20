Carla Conte enfrentó a Mariano Iúdica tras el escándalo con Marcelo Tinelli: “Es injustificable”

Tras el jury en La Plata: pidieron la detención de Makintach por la filmación del documental en el juicio por Maradona
Carla Conte volvió a referirse al cruce que mantuvo con Mariano Iúdica en el marco del escándalo que rodea a Marcelo Tinelli y sorprendió al contar cómo fue reencontrarse con él en el casamiento de Coco Sily.
La panelista de Estamos de Paso, que en las últimas semanas defendió públicamente al conductor, habló sin filtros en La Mañana con Moria. La actriz recordó que la fiesta coincidió con el momento de mayor tensión mediática entre ambos: “Nos saludamos”, aclaró de entrada, señalando que el encuentro fue cordial.
Sin embargo, admitió que no había pensado en la situación hasta que sucedió: “Cuando se armó el quilombo de la semana pasada, ni pensé en el casamiento de Coco. Si hubiera pensado, capaz que hablaba la mitad”, dijo entre risas.
Pese a la incomodidad inicial, Conte destacó la postura del conductor de Polémica en el Bar: “Súper respetuoso. Jamás haría un escándalo en el casamiento de un amigo”, señaló, dejando en claro que, al menos en ese contexto, el trato fue correcto.
En medio del análisis, Moria Casán lanzó una frase picante sobre el perfil del conductor. “Creo que Mariano es un hombre de bien. No me quiero meter en un terreno sinuoso, pero es opus”, dijo, en referencia a la presunta pertenencia de Iúdica al Opus Dei, la corriente más conservadora dentro de la Iglesia católica.
La afirmación no cayó del todo bien en Conte, que reaccionó de inmediato: “¿Qué significa? ¿Y eso le da derecho?”, preguntó, visiblemente molesta. Moria profundizó: “Al contrario, pero tienen como un quilombo y cuando se sueltan. Tienen mentalidades especiales, represiones. No es para justificar”, aclaró, manteniendo la tensión sobre el tema.
Tras escuchar la interpretación de Moria, Carla Conte tomó distancia y dejó una frase que encendió la mesa: “Es injustificable”, afirmó, en referencia a los modos con los que Iúdica se expresa y a las situaciones que, según su percepción, afectan directamente a las mujeres.
