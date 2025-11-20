Reabrió la paritaria docente en Provincia: ¿Qué pasará con el aumento y el aguinaldo "condicionado"?
Tras el jury en La Plata: pidieron la detención de Julieta Makintach por la filmación del documental en el juicio
La jueza Julieta Makintach vuelve a estar en el centro del debate judicial: hoy surgió un pedido formal para que sea detenida por su implicación en una serie documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona. Según la acusación, autorizó y participó activamente en el proyecto sin la transparencia necesaria, lo que comprometió su rol como magistrada.
El pedido fue formalizado por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan a Dalma y Giannina Maradona. Burlando, sobre el pedido, argumentó: "Hay dos motivos por los cuales vos, hoy, claramente podés estar preso en una causa donde se admite la detención. Peligro de fuga o que cometas un peligro procesal. ¿Qué significa peligro procesal? Obstrucción a la Justicia o entorpecimiento".
"Cada vez que hubo un testigo, iba Makintach y lo increpaba, antes o después", expresó el abogado ante la presencia de testigos durante el debate. En esa línea, profundizó: "La doctora tuvo una actitud hostil en cuanto a las pruebas".
El documental se llamaba “Justicia Divina” y estaba diseñado en seis capítulos. El primer episodio describía a Makintach preparándose cada mañana para su jornada en los tribunales, maquillándose, eligiendo su ropa y entrando en escena como una figura central.
Lo que encendió las alarmas fueron videos inéditos: en uno de ellos, la jueza admite que consideró hacer un documental porque creía que su trabajo “merecía rendir cuentas” ante la sociedad. Además, otra filmación la muestra caminando por los pasillos del tribunal junto a un camarógrafo, lo que respalda la versión de que se estaba grabando sin autorización formal.
Frente a estas pruebas, la Fiscalía y las querellas solicitaron su recusación y, finalmente, su salida del proceso. El fiscal Patricio Ferrari argumentó que la magistrada transformó el juicio en “un proyecto audiovisual personal”, algo que socava la imparcialidad del tribunal.
En su defensa, Makintach ha declarado ante el jury de enjuiciamiento: dijo que no tenía “fama” como objetivo y que solo accedió a una entrevista porque una amiga le pidió hacerlo, sin saber que se convertiría en un documental.
Pero el veredicto fue contundente: el jury consideró que su participación en el proyecto audiovisual fue “incompatible con la dignidad del cargo judicial”. Como consecuencia, fue destituida, perdiendo los fueros que la protegían de investigaciones penales paralelas por su conducta en el caso.
El escándalo no solo tiene implicaciones personales para Makintach, sino que también pone en riesgo la validez del juicio sobre la muerte de Maradona, dado que su rol como jueza estaba comprometido desde lo ético y lo institucional.
