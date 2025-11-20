Fuertísimo choque entre un micro y un Uber sobre las vías del tren en La Plata: rescatan a una mujer atrapada

Escándalo por el título a Central: Estudiantes desmintió la votación en AFA y Toviggino le dijo "pecho frío" a Verón
Momentos de extrema tensión se vivieron en Altos de San Lorenzo, sobre las vías del Tren Universitario por la colisión entre un automóvil y un colectivo. Una mujer quedó atrapada en el rodado particular en la intersección de 72 y 25.
Personal de la comisaría 5ª participó en el operativo de rescate junto con Bomberos Voluntarios. El hecho ocurrió esta tarde sobre las vías del Tren Universitario que, por fortuna, no pasaba por allí en ese momento.
Los involucrados son un Corsa Classic gris utilizado para trabajar como Uber y una unidad de la Línea 506. Los dos conductores fueron imputados por “lesiones culposas”.
La mujer viajaba en el automóvil de la aplicación al momento del choque y quedó atrapada en el asiento trasero. Fue trasladada al Hospital Rossi junto a otra mujer que también resultó herida, encontrándose ambas fuera de peligro. Las razones de la colisión son materia de investigación.
