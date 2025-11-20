Morena Rial y un nuevo conflicto en la cárcel a causa del celular

Escándalo por el título a Central: Estudiantes desmintió la votación en AFA y Toviggino le dijo "pecho frío" a Verón
A 52 días de su detención, la influencer Morena Rial ya cuenta con el uso de un teléfono celular, aunque con restricción de tiempo, lo que, según se supo, enojaría de sobremanera a la joven ya que consideraría una diferencia de condiciones con las demás reclusas que disponen del aparato durante todo el día.
Según se supo, en base a las declaraciones televisivas del abogado Martín Leiro, el mejor amigo de Morena y también letrado Alejandro Cipolla, presentó un escrito en base al artículo de la constitución que indica igualdad ante la ley: “Las otras detenidas tienen teléfono durante las 24 horas, mientras que Morena lo tenía por dos”.
Por tanto, Leiro señaló: “Ella -Morena- firmó un acta de compromiso donde tiene prohibido ingresar a redes sociales, así como hablar con la prensa. Las cuentas son manejadas por otra persona que desconozco quien es. La máxima autoridad del servicio penitenciario me dijo que ella tuvo un periodo de prueba con el teléfono y viene bien”.
“Está totalmente cambiada, lo demuestra día a día, esto es una prueba porque otra Morena hubiera hecho otra cosa. Respecto a la tenencia de los hijos, está con una junta interdisciplinaria. Quizás habla con el papá y se pone a llorar, pero no tuvo una crisis nerviosa”, añadió el abogado. “Actualmente, Jorge (Rial) está en Cuba, no es abogado y no puede hacer mucho. Ella se siente contenida por su amiga Evelyn, mientras que con su padre se revincula”, cerró el letrado.
