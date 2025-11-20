Copa Davis: el platense Tomy Etcheverry venció a Struff y le otorgó el primer punto a Argentina ante Alemania

La Selección Argentina de Tenis YPF comenzó con el pie derecho su serie ante Alemania en el court central del SuperTennis Arena de Bolonia. Tomás Etcheverry abrió la jornada con una actuación firme y concentrada para superar a Jan-Lennard Struff por 7-6 y 7-6, resultado que le permitió al equipo nacional adelantarse 1-0 en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis.

El número dos del equipo albiceleste en esta fase final se impuso en dos ajustadas mangas, por 7-6 (7/3) y 7-6 (9/7), para aproximar a su país a la que sería su primera semifinal de la Copa Davis desde 2016, el año de su único título en el torneo.

Tras el triunfo del platense, la acción continúa con el segundo punto del día, donde Francisco Cerúndolo buscará ampliar la ventaja frente a Alexander Zverev, uno de los rivales más fuertes del conjunto alemán.

La cuestión es por demás pareja; aunque el punto de Etcheverry fue clave para el desarrollo de la serie, ya que Alexander Zverev venció a Francisco Cerúndolo y anotó el 1-1 para Alemania ante la Argentina en la serie por los cuartos de final de la Copa Davis. El número 3 del mundo se impuso por 6-4 y 7-6 (7-3), en un gran partido en el que no ofreció ningún resquicio.

De esa manera, la serie se definirá con el dobles entre los argentinos Andrés Molteni y Horacio Zeballos frente a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz.

El ganador de este Argentina-Alemania será el adversario el sábado en semifinales de España, que remontó para terminar ganando 2-1 a la República Checa este jueves.