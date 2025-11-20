Escándalo por el título a Central: Estudiantes desmintió la votación en AFA y Toviggino le dijo "pecho frío" a Verón
Escándalo por el título a Central: Estudiantes desmintió la votación en AFA y Toviggino le dijo "pecho frío" a Verón
VIDEO. La Plata: una joven se tiró de la bicicleta para escapar de un hombre que la manoseó
Reabrió la paritaria docente en Provincia: ¿Qué pasará con el aumento y el aguinaldo "condicionado"?
Fuertísimo choque entre un micro y un Uber sobre las vías del tren en La Plata: rescatan a una mujer atrapada
VIDEO. El piquete en la avenida 44 terminó con incidentes, amenazas y detenidos
Fallo histórico: Rodrigo Rey, ex arquero de Gimnasia, ganó la batalla judicial contra un colegio de La Plata
Tras el jury en La Plata: pidieron la detención de Makintach por la filmación del documental en el juicio por Maradona
Transporte, basura y estacionamiento: cómo funcionarán los servicios en La Plata durante el viernes 21 y el lunes 24
Copa Davis: el platense Tomy Etcheverry venció a Struff y le otorgó el primer punto a Argentina ante Alemania
Intento de entradera en City Bell: hay dos detenidos tras un operativo cerrojo
Entre manifestaciones y cortes previstos, el tránsito en el centro de La Plata es un verdadero infierno
Murió Gary "Mani" Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
Insólito: la AFA reconoció a Rosario Central como Campeón de Liga 2025
"Copa secada de nuca": estallan los memes tras el revuelo de Central campeón
Carla Conte enfrentó a Mariano Iúdica tras el escándalo con Marcelo Tinelli: “Es injustificable”
Por “maltratos”: así fue la renuncia de Eugenia Tobal a Masterchef
Morena Rial y un nuevo conflicto en la cárcel a causa del celular
Conmoción en La Plata: un hombre murió tras descompensarse en la comisaría cuarta de La Loma
El Gobierno nacional lanzó la licitación administrar cuatro rutas que atraviesan la Provincia
Qué dijo Cristina Kirchner en su descargo por el juicio Cuadernos de las Coimas
La Plata, sin agua este jueves: se rompió una cañería y afecta el servicio de una amplia zona
Aldana Masset, de líder de una banda platense a sorprender a todos como Miss Universo Argentina 2025
Viernes a pura música y streaming con Olga en La Plata: las bandas que estarán en Plaza Moreno
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
El Gobierno dará acceso a jóvenes desde los 13 para que inviertan en bonos y acciones
Tragedia en la zona oeste de La Plata: un camión atropelló y mató a un hombre
Dura respuesta de un piloto de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: "Tal vez está enojado con la vida"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Selección Argentina de Tenis YPF comenzó con el pie derecho su serie ante Alemania en el court central del SuperTennis Arena de Bolonia. Tomás Etcheverry abrió la jornada con una actuación firme y concentrada para superar a Jan-Lennard Struff por 7-6 y 7-6, resultado que le permitió al equipo nacional adelantarse 1-0 en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis.
El número dos del equipo albiceleste en esta fase final se impuso en dos ajustadas mangas, por 7-6 (7/3) y 7-6 (9/7), para aproximar a su país a la que sería su primera semifinal de la Copa Davis desde 2016, el año de su único título en el torneo.
Tras el triunfo del platense, la acción continúa con el segundo punto del día, donde Francisco Cerúndolo buscará ampliar la ventaja frente a Alexander Zverev, uno de los rivales más fuertes del conjunto alemán.
La cuestión es por demás pareja; aunque el punto de Etcheverry fue clave para el desarrollo de la serie, ya que Alexander Zverev venció a Francisco Cerúndolo y anotó el 1-1 para Alemania ante la Argentina en la serie por los cuartos de final de la Copa Davis. El número 3 del mundo se impuso por 6-4 y 7-6 (7-3), en un gran partido en el que no ofreció ningún resquicio.
De esa manera, la serie se definirá con el dobles entre los argentinos Andrés Molteni y Horacio Zeballos frente a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz.
El ganador de este Argentina-Alemania será el adversario el sábado en semifinales de España, que remontó para terminar ganando 2-1 a la República Checa este jueves.
ap
ap
ap
afp
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí