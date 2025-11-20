Insólito: la AFA reconoció a Rosario Central como Campeón de Liga 2025

Fallo histórico: Rodrigo Rey, ex arquero de Gimnasia, ganó la batalla judicial contra un colegio de La Plata
Fallo histórico: Rodrigo Rey, ex arquero de Gimnasia, ganó la batalla judicial contra un colegio de La Plata
Fue por terminar primero en la tabla anual. Polémica. El domingo, el Pincha lo enfrenta en Rosario
Escuchar esta nota
Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual.
La decisión fue tomada este jueves por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que estuvo encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, donde además se decidió que no se lleve a cabo la Supercopa Internacional.
A raíz de esta decisión, una delegación de Rosario Central conformada por Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cistinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), además de los jugadores Jorge Broun y Ángel Di María fueron a retirar el trofeo.
Rosario Central, por su parte, realizó una publicación en sus redes sociales destacando el “logro”: “¡Central campeón de la Liga 2025!¡Somos el mejor equipo del año!”.
Tras salir de la sede de la AFA, el presidente del “Canalla”, Gonzalo Belloso, detalló que “era un plan que viene hace varios años. De acá al futuro, este título se suma al Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones”.
Y destacó: “Se reconoció al actual campeón, eso fue lo que pasó. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie y que perdió solo dos partidos en el año… Estoy muy agradecido a mi plantel, a los jugadores y a la gente de Rosario Central”.
Los 16 equipos que buscarán la gloria
Por último, señaló: “El fútbol argentino necesitaba tener ese torneo anual. Se venía planteando la posibilidad y a los equipos grandes les gusta. Estoy agradecido al presidente (Claudio) Tapia, a (Pablo) Toviggino y a todo el Comité”.
