Intento de entradera en La Plata: hay dos detenidos tras un operativo cerrojo

Tras el jury en La Plata: pidieron la detención de Makintach por la filmación del documental en el juicio por Maradona
Un operativo del Comando de Patrullas de La Plata permitió detener a dos hombres acusados de intentar robar en una vivienda de City Bell, luego de que una vecina alertara sobre la presencia de intrusos que habían ingresado a la propiedad trepando los muros.
El hecho ocurrió este jueves en la zona de calle 14 A entre 461 D y 461 E, cuando una residente observó a tres sujetos escalar el paredón de la casa ubicada frente a su domicilio. De inmediato dio aviso al 911, tras lo cual móviles de la zona 37 arribaron al lugar.
Según fuentes policiales, al advertir la llegada de los patrulleros los intrusos huyeron por los fondos de la vivienda, lo que motivó la implementación de un operativo cerrojo. A pocos metros del lugar del hecho, el personal logró interceptar y aprehender a dos de los sospechosos.
Minutos más tarde llegó la propietaria de la casa, quien reconoció como propios los elementos que los detenidos llevaban ocultos entre sus ropas, entre ellos dinero en efectivo y distintas alhajas.
Los aprehendidos fueron trasladados a la comisaría correspondiente, mientras que continúa la búsqueda del tercer implicado que logró escapar.
La causa quedó en manos de la fiscalía de turno de La Plata, bajo la carátula de robo en grado de tentativa agravado por escalamiento, en poblado y en banda. Según informaron las autoridades, el operativo se mantiene activo y no se descartan nuevas actuaciones.
