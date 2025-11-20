Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Intento de entradera en La Plata: hay dos detenidos tras un operativo cerrojo

Intento de entradera en La Plata: hay dos detenidos tras un operativo cerrojo
20 de Noviembre de 2025 | 16:21

Escuchar esta nota

Un operativo del Comando de Patrullas de La Plata permitió detener a dos hombres acusados de intentar robar en una vivienda de City Bell, luego de que una vecina alertara sobre la presencia de intrusos que habían ingresado a la propiedad trepando los muros.

El hecho ocurrió este jueves en la zona de calle 14 A entre 461 D y 461 E, cuando una residente observó a tres sujetos escalar el paredón de la casa ubicada frente a su domicilio. De inmediato dio aviso al 911, tras lo cual móviles de la zona 37 arribaron al lugar.

Según fuentes policiales, al advertir la llegada de los patrulleros los intrusos huyeron por los fondos de la vivienda, lo que motivó la implementación de un operativo cerrojo. A pocos metros del lugar del hecho, el personal logró interceptar y aprehender a dos de los sospechosos.

Minutos más tarde llegó la propietaria de la casa, quien reconoció como propios los elementos que los detenidos llevaban ocultos entre sus ropas, entre ellos dinero en efectivo y distintas alhajas.

Los aprehendidos fueron trasladados a la comisaría correspondiente, mientras que continúa la búsqueda del tercer implicado que logró escapar.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno de La Plata, bajo la carátula de robo en grado de tentativa agravado por escalamiento, en poblado y en banda. Según informaron las autoridades, el operativo se mantiene activo y no se descartan nuevas actuaciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

El cielo se puso negro y la tormenta llegó antes de tiempo a La Plata: para qué hora anuncian lo peor

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Fallo histórico: Rodrigo Rey, ex arquero de Gimnasia, ganó la batalla judicial contra un colegio de La Plata

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata

Tras la paritaria con estatales, hoy es el turno de los docentes: qué le pedirán a la Provincia

La Plata, sin agua este jueves: se rompió una cañería y afecta el servicio de una amplia zona

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Di María volvió a defender a Chiqui Tapia
Últimas noticias de Policiales

Continúa la búsqueda del adolescente argentino desaparecido en el mar de Chile

Tras el jury en La Plata: pidieron la detención de Makintach por la filmación del documental en el juicio por Maradona

Conmoción en La Plata: un hombre murió tras descompensarse en la comisaría cuarta de La Loma

Cinco detenidos durante los festejos por el 143° aniversario de La Plata en Plaza Moreno
Deportes
Mario Pergolini apuntó contra Claudio "Chiqui" Tapia: "La carta mandala al mismo lugar”
VIDEO. La reacción de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico título de Rosario Central: "¿Le pagan también?"
Copa Davis: Tomy Etcheverry venció a Struff y le otorgó el primer punto a Argentina ante Alemania
"Copa secada de nuca": estallan los memes tras el revuelo de Central campeón
Insólito: la AFA reconoció a Rosario Central como Campeón de Liga 2025
Información General
Aceite de coco: la ciencia desmiente a las redes
Investigan si el incendio en Epuyén fue provocado
Un cuadro de Klimt, la segunda obra de arte más cara vendida jamás
El incendio en Epuyén ya arrasó más de 200 hectáreas
Cuánto tienen que trabajar los repartidores: un informe revela el esfuerzo detrás de más de 450 pedidos al mes
La Ciudad
VIDEO. El piquete en la avenida 44 terminó con incidentes, amenazas y detenidos
Transporte, basura y estacionamiento: cómo funcionarán los servicios en La Plata durante el viernes 21 y el lunes 24
Basural a cielo abierto en una zona de Villa Elvira
El cielo se puso negro y la tormenta llegó antes de tiempo a La Plata: para qué hora anuncian lo peor
Fallo histórico: Rodrigo Rey, ex arquero de Gimnasia, ganó la batalla judicial contra un colegio de La Plata
Espectáculos
Carla Conte enfrentó a Mariano Iúdica tras el escándalo con Marcelo Tinelli: “Es injustificable”
Murió Gary "Mani" Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
Aldana Masset, de líder de una banda platense a sorprender a todos como Miss Universo Argentina 2025
Falsos jardineros robaron la mansión de Valeria Mazza: qué se llevaron
Pampita y Vicuña coincidieron en una gala junto a sus parejas: los detalles del encuentro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla