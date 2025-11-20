El Municipio de La Plata informó cómo funcionarán los servicios comunales durante el viernes 21 de noviembre, día no laborable con fines turísticos, y el lunes 24 de noviembre, feriado por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

Según se precisó, la recolección de residuos será normal ambas jornadas y las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con cronograma de feriado.

Por otro lado, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad, y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00.

A su vez, el viernes el Mercado Bonaerense La Plata abrirá en su horario habitual y el Mercado Regional Mayorista funcionará de 8:00 a 13:00, mientras que ambos estarán cerrados el lunes.

Finalmente, el Parque Ecológico Municipal tendrá actividad normal los dos días y la República de los Niños funcionará el viernes de forma habitual, mientras que el lunes lo hará como un domingo, con todas las atracciones disponibles.