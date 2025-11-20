Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo gratis con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Deportes |SE CLASIFICÓ SEMIFINALISTA DEL TORNEO PROYECCIÓN

La Reserva, en la misma sintonía que la Primera

La Reserva, en la misma sintonía que la Primera

Los chicos de la Reserva del Lobo, que se metieron en semifinales

20 de Noviembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

Una tarde especial vivieron ayer los jugadores de la Reserva de Gimnasia, en Estancia Chica, no solo por la inobjetable victoria sobre San Lorenzo por 3-1, sino además por haber sacado boleto para disputar las semifinales del Torneo Proyección 2025 que organiza la AFA, instancia en la que ahora lo espera Argentinos Juniors, posiblemente el miércoles que viene, nuevamente en Abasto.

El equipo mens sana, dirigido por Ricardo Kuzemka, hizo un gran partido. Mostrándose agresivo desde el comienzo y marcando los tiempos. Además, supo generar espacios y controlar a los hombres más peligrosos de San Lorenzo.

A partir de allí, supo construir un juego ordenado, luchador y contundente ante un rival que también se mostró bien estructurado.

Una vez más, actuando de local, Gimnasia hizo un partido con mucha intensidad y concentración. Superó al Ciclón con claridad y ya en la primera mitad estaba 2-0 gracias a las conquistas de Santino López García y Cayetano Bolzán. Aunque la visita se puso a tiro (descontó Alan Salas) y estuvo cerca del empate, sobre el final apreció el tercer gol tranquilizador del Lobo, a través de una intervención de Leonel Troncoso.

El equipo albiazul salió a la cancha con estos nombres y apellidos: Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas y Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar y Diego Mastrángelo; Santino López García, Cayetano Bolzán y Santino Villarreal; Jorge de Asís.

ZANIRATTO, EN LOS FESTEJOS

Tras el pitazo final del árbitro del encuentro, los jugadores se unieron en un solo abrazo en la mitad de la cancha, con la presencia del entrenador de Primera, Fernando Zaniratto, que mucho tuvo que ver con la conformación de este plantel que quiere seguir haciendo historia en el Proyección 2025.

LEA TAMBIÉN

En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Tras la paritaria con estatales, hoy es el turno de los docentes: qué le pedirán a la Provincia

Di María volvió a defender a Chiqui Tapia

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”

Activan en La Plata el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos: a qué hora llega lo peor del temporal

Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen de la psiquiatra en City Bell
Últimas noticias de Deportes

Los 16 equipos que buscarán la gloria

¿Qué cruces fuertes se darían en los Cuartos?

En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto
Política y Economía
El arresto de Cristina: endurecen el régimen de visitas
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
Guerra de impugnaciones por el ingreso al Senado: una libertaria “tocada”
Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
$Libra: Kicillof pidió que se investigue Milei
La Ciudad
Activan en La Plata el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos: a qué hora llega lo peor del temporal
Salió hoy la tarjeta del Cartonazo gratis con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno
¿Se viene un paro de micros en La Plata? La amenaza de choferes por el pago de sueldos y aguinaldo en cuotas
Hasta el martes no habrá clases en la UNLP y en algunas escuelas de La Plata
Espectáculos
Wanda Nara apuntó contra su ex secretaria Luli Oliver por la demanda millonaria: la joven prometió confesar intimidades
“La dicha en movimiento”: un romance en la puerta de la primavera con Los Twist
El final de “Wicked” encabeza una semana con seis estrenos
Andrea Bocelli: “Vivo este momento como si fuera un sueño”
Nampülkan: “A las cosas de allá las enfrentamos con las de acá”
Policiales
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen de la psiquiatra en City Bell
Qué se sabe del detenido en una cárcel de La Plata que comandaba una organización narco
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Una familia de Ringuelet blanco de una entradera
Circuló un lote masivo de fentanilo contaminado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla