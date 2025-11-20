Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo gratis con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía |Modificación a la Ley de Ministerios

Milei reordena el Gobierno y le da a Diego Santilli el control del Renaper y Deportes

Milei reordena el Gobierno y le da a Diego Santilli el control del Renaper y Deportes
20 de Noviembre de 2025 | 08:17

Escuchar esta nota

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó hoy, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 825/2025, una modificación a la Ley de Ministerios, con impacto directo en las atribuciones del Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli y el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de todos los integrantes del gabinete nacional

Según la medida publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio del Interior a cargo de Diego Santilli asumirá nuevas competencias vinculadas al contralor del registro y certificación de la identidad de las personas humanas, pasando a tener a su cargo el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).  Además, se le otorgan funciones en materia de relaciones con el Poder Legislativo Nacional y la conducción de la política deportiva nacional.

Detalles de la reorganización con la Ley de Ministerios

El decreto reemplaza y suprime diversos incisos del artículo 16 y sustituye los artículos 17 y 22 bis del Título V de la Ley 22.520, estableciendo que el Ministerio del Interior será responsable de asistir al Presidente en temas de gobierno político interno, políticas de desarrollo deportivo, registro e identificación de personas, y coordinación institucional con provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre las nuevas tareas figura la organización y control de actos patrióticos, efemérides y gestión de monumentos, intervención en cuestiones de aguas interprovinciales, y desarrollo de políticas para áreas y zonas de frontera. El Ministerio también intervendrá en la protección, inclusión y defensa de los derechos de comunidades indígenas y asumirá la asignación y control de recursos, becas y subvenciones para el deporte.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad recibe la función de asistencia al Presidente en materia de seguridad interior, preservación de derechos y garantías, política migratoria, dirección y coordinación de las fuerzas policiales y de seguridad a nivel nacional, provincial y en la Ciudad de Buenos Aires. Además, coordinará acciones ante emergencias, control fronterizo, y aplicación de la Ley de Manejo del Fuego, así como políticas migratorias y de asilo para extranjeros.

La norma entrará en vigencia a partir de hoy y será informada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, tal como establece la Ley de Trámite Parlamentario para los decretos de necesidad y urgencia. 

