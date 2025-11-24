El sueño del Xeneize para 2026 es Dybala

Boca de a poco va mirando el 2026, donde volverá a disputar la Copa Libertadores después de dos años. Y ante esto, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tiene como objetivo armar un equipo competitivo para llegar lejos en el certamen internacional. Y uno de los grandes sueños es Paulo Dybala.

Sin dudas, no es una operación sencilla, ya que el delantero de 32 años es una de las grandes figuras de la Roma, pero su contrato vence a mediados del próximo año. Más allá de que está en plenitud y tiene muchos años más para jugar en Europa, una decisión familiar podría inclinar la balanza para volver al país.

Dybala el próximo año será padre, fruto de su relación con la cantante Oriana Sabattini. La idea de la pareja sería que su hija nazca en el país, para estar cerca de las familias de ambos.

Por otro lado y más allá de que el cordobés es hincha de Boca, Leandro Paredes quiere volver a jugar con él. Ambos son grandes amigos y fueron, además, compañeros en Juventus y Roma. Con la Copa Libertadores como principal seducción, el mediocampista de la Selección se contactó con la Joya para que se sume al club.

Las negociaciones no serán sencillas, ya que la idea de Roma es ofrecerle una renovación por algunas temporadas más, pero con una notoria reducción de salario. En caso que Dybala decida no extender su vínculo, el Xeneize tendría dos caminos: esperar a que cumpla su contrato y traerlo libre en junio del 2026 o pagarle un resarcimiento a comienzos del próximo año, para tenerlo toda la temporada. Más allá de esto, también deberá ofrecerle un jugoso contrato, ya que la Joya es uno de los mejores pagos del elenco italiano.

Por lo pronto y a la espera de voces oficiales, Dybala sigue enfocado en los partidos de la Serie A con Roma, luego de haber superado una lesión muscular.

¿Y EL ENTRENADOR?

Otro de los temas a resolver para Riquelme es definir el entrenador para el próximo año. Y la idea de que Claudio Úbeda continúe gana cada día más peso, más allá de los resultados. El presidente del Xeneize siente que el cuerpo técnico que era de Russo, generó cambios positivos en el manejo del plantel y también en el físico de los jugadores. La planificaciones de concentraciones largas, junto con la unión grupal que se consiguió, son factores que inclinan la balanza a favor para el Sifón.

Además el principal objetivo ya se cumplió, que fue clasificar a la próxima Copa Libertadores, el gran sueño que tiene Boca desde hace muchos años.

Por otro lado, Úbeda tiene una buena relación con el plantel y cuenta con el apoyo de los referentes, como Leandro Paredes. El propio volante lo comparó con Scalonio, en cuánto a la metología y también los pedidos en el funcionamiento.

A la espera de una confirmación oficial, no sería descabellado que antes del cierre del 2025 Riquelme anuncie la renovación del cuerpo técnico de Russo, a cargo de Úbeda.

¿HABRÁ MÁNAGER?

Tras la disolución del Consejo de fútbol, meses atrás, la idea en principio de Riquelme fue la de contratar un mánager para que se haga cargo de la estructura del fútbol profesional. Luego de las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna, el que quedó como nexo entre Riquelme, el plantel y el cuerpo técnico fue Marcelo Delgado. Y como las cosas funcionaron, todo seguiría de la misma forma en 2026.