La 2º edición del Festival de tango reunió a los bailarines de la Región

Las milongas de Juan D`Arienzo fueron las protagonistas en los tres días de la segunda edición del Festival de tango por la Soberanía. El evento se realizó en Ensenada en el Salón Malvinas (La Merced 133) y fue organizado por la Casa del Tango. Participaron más de 510 personas por noche.

"En La Plata se baila mucho y se baila muy bien, hay gente que no tiene tanta técnica pero tiene sentimiento. Después de Buenos Aires, La Plata es el lugar más importante", expresó el profesor Martín Obregón, quien el sábado dictó la charla "Grandes orquestas del 40", sobre las cuatro orquestas más importantes de la edad de oro del tango, Juan D´Arienzo, Aníbal Troilo, Carlos Di Sarli y Osvaldo Pugliese.

“Convoca siempre el tango, vienen muchos jóvenes, gente de 20 años que se acercan con entusiasmo, el tango es muy atractivo desde la danza, la historia o la letra, la gente responde y participa”, señaló Obregón y también, destacó la importancia de la radio y el cine como medio de difusión y masividad de la música.

Ayer como cierre del festival, se realizó el Campeonato de tango express, en el que un jurado y el público eligieron cada uno la pareja ganadora. Fue una metodología nueva, y participó todo el salón en la elección de las mejores parejas de baile.

Mariela Maldonado, jurado del certamen explicó que el baile “es tango de pista y se baila dentro de un cuadrado de un metro y medio por un metro y medio, cómo se bailaba en el 40”, destacó.