Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Venezuela crece en la Ciudad: ya estiman que hay casi 12.000
Sin freno para el robo de bicicletas y falta de una acción policial
Califican de “audaz” la designación de un jefe militar en Defensa
Empresarios critican el avance de China a través de las importaciones
La financiación de autos nuevos y usados cayó al mínimo del año
Última reunión del Consejo de Mayo, con el foco en la reforma laboral
La 2º edición del Festival de tango reunió a los bailarines de la Región
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las milongas de Juan D`Arienzo fueron las protagonistas en los tres días de la segunda edición del Festival de tango por la Soberanía. El evento se realizó en Ensenada en el Salón Malvinas (La Merced 133) y fue organizado por la Casa del Tango. Participaron más de 510 personas por noche.
"En La Plata se baila mucho y se baila muy bien, hay gente que no tiene tanta técnica pero tiene sentimiento. Después de Buenos Aires, La Plata es el lugar más importante", expresó el profesor Martín Obregón, quien el sábado dictó la charla "Grandes orquestas del 40", sobre las cuatro orquestas más importantes de la edad de oro del tango, Juan D´Arienzo, Aníbal Troilo, Carlos Di Sarli y Osvaldo Pugliese.
“Convoca siempre el tango, vienen muchos jóvenes, gente de 20 años que se acercan con entusiasmo, el tango es muy atractivo desde la danza, la historia o la letra, la gente responde y participa”, señaló Obregón y también, destacó la importancia de la radio y el cine como medio de difusión y masividad de la música.
Ayer como cierre del festival, se realizó el Campeonato de tango express, en el que un jurado y el público eligieron cada uno la pareja ganadora. Fue una metodología nueva, y participó todo el salón en la elección de las mejores parejas de baile.
Mariela Maldonado, jurado del certamen explicó que el baile “es tango de pista y se baila dentro de un cuadrado de un metro y medio por un metro y medio, cómo se bailaba en el 40”, destacó.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Alterados por una fiesta de promoción secundaria
LE PUEDE INTERESAR
A modo de homenaje, una escuela cambia de nombre
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí