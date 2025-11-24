Meridiano V, un barrio golpeado por los robos

En la zona de Meridiano V están hartos de tanta inseguridad / Web

Un violento robo ocurrió durante la madrugada en una vivienda del barrio Meridiano V, cuando tres delincuentes encapuchados irrumpieron en la casa de un comerciante de 52 años mientras descansaba y lo sometieron a golpes y amenazas para sustraerle dinero, joyas y diversos objetos de valor.

El hecho se produjo alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la víctima se encontraba dentro de un sueño profundo en su habitación. La casa está situada en la calle 70 entre 19 y 20.

Según relató a la Policía, los asaltantes ingresaron armados, con el rostro cubierto con pasamontañas, y rápidamente lo redujeron. Tras cubrirle la cabeza, lo ataron de pies y manos y comenzaron a golpearlo en el cuerpo y la cabeza para exigirle dólares y joyas.

Los ladrones permanecieron cerca de una hora dentro de la vivienda, revisando cada ambiente en busca de objetos de valor.

Finalmente escaparon con un importante botín: cadenas y anillos de oro, pulseras, relojes, 400.000 pesos en efectivo, unos 1.000 dólares, un televisor de 43 pulgadas, otro un poco más grande, además del sistema de grabación de las cámaras de seguridad y dos teléfonos celulares.

No conformes con todos esos elementos, también se apoderaron de un Fiat Mobi blanco, propiedad del damnificado y de dos armas de fuego de una herencia familiar. Se trata de un revólver calibre .32 y una escopeta calibre .28, cuyas marcas no pudo precisar.

El hombre asaltado relató que los delincuentes lo llevaron hasta el comedor y que, una vez cargados los elementos robados en su auto, lo obligaron a abrir el portón de la cochera, que estaba cerrado con candado.

Tras hacerlos pasar, los asaltantes lo introdujeron nuevamente en la casa y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

El vecino, aún conmocionado por la violencia del episodio, logró pedir ayuda una vez que los agresores escaparon.

La Policía trabaja ahora para identificar a los responsables y recuperar los elementos robados.

Se supo que un equipo de emergencias médicas estuvo en la escena del robo, donde el dueño de la finca recibió curaciones, aunque no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Como se sabe, toda la zona está atravesada por una serie de episodios delictivos, que tienen a maltraer a los vecinos.

Hace pocas horas, los propios habitantes del barrio Meridiano V procedieron a una “aprehensión civil”, como la denominan las autoridades.

En realidad, traduciéndolo al castellano, se trata de un grupo de personas hartas de la inseguridad, que ante la falta de acción oficial salió a la calle a correr a los ladrones, a uno de los cuales le dio alcance y le hizo sentir todo el rigor de la situación. Después sí llegaron varios policías, que se lo llevaron detenido en medio de una cortina de insultos.