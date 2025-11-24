Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con Estados Unidos
Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con Estados Unidos
Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones confirmadas, hora y TV
Drama vial sin freno en La Plata: tres motociclistas muertos en 24 horas y ya son más de 70 las víctimas fatales en 2025
Rechazaron el pedido de Burlando para detener a Makintach por el documental de Maradona
La familia de Agustín González, asesinado en Tolosa por una gorra, exigen cambio de carátula
Oasis confirmó qué pasará con su futuro tras cerrar su gira en Latinoamérica: "Desde Gallagher Hill al Río de La Plata"
Elecciones en Gimnasia: confirmaron que solo una de las cuatro listas cumple con los requisitos
Racing logró un triunfo agónico ante River por 3 a 2 y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura
VIDEO. Atropelló a un caballo, le quebró la cadera a su jinete y escapó: buscan al conductor
Provincia de Buenos Aires bajo alerta: el 70% del área tiene agua con arsénico
La China Suárez suspendió una entrevista por Mauro Icardi: qué pasó
Vuelven las “Viudas Negras”: Malena Pichot y Pilar Gamboa confirmaron la segunda temporada
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
El PJ, en crisis: bloque en riesgo por diputados que amenazan con irse
Mauro Icardi volvió a Turquía envuelto en rumores y no se calló nada ante periodistas
La Plata, sin agua este lunes feriado: qué barrios no cuentan con el servicio de Absa y por qué
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
¿Una red de explotación sexual detrás de la policía tiktoker? Buscan pistas y conexiones
Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo
Micros, estacionamiento, basura y más: los alcances del feriado nacional en La Plata
VIDEO. Vandalismo y robos en locales céntricos de La Plata: comerciantes en vilo tras los ataques
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia de La Plata
Vecinos de una zona de City Bell denuncian que es "imposible" transitar por el estado de las calles
Estiman que hay casi 12.000 venezolanos en La Plata: el aporte económico, laboral y profesional
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A los cuatro minutos, tras un impecable centro de Gabriel Rojas desde la izquierda, Santiago Solari le gana en lo alto a Lautaro Rivero y convierte con un potente cabezazo, que venció el intento de manotazo de Franco Armani. El árbitro Facundo Tello demoró en convalidar el tanto, ya que hubo que chequear vía VAR una posible posición adelantada del autor del tanto, que no existió.
Para los 10, sin participación directa de los jugadores creativos de River, en Racing se agrupan para defender con mucho sacrificio en cada marca.
A los 25 minutos, el arquero Facundo Cambeses salvó el cero en su arco con dos intervenciones cruciales. Diez minutos más tarde, Racing avisó con una gran jugada de Almendra, Sosa y terminó con un centro de Martirena al punto penal donde arremetía Tomás Conechny, pero justo la defensa de River rechazó al córner.
En el minuto 43, tras un gran gesto técnico de Nazareno Colombo, que tocó para Martirena, el centro termina con un cabezazo de Tomás Conechny, apenas desviado.
En el ocaso de la primera parte, el arquero de River volvió a responder arrojándose a su derecha y despejar un disparo del mediocampista de Racing que tenía destino de gol.
A los 10 minutos, con el objetivo de refrescar el ataque, salieron Maxi Salas, Castaño y Thiago Acosta y en sus lugares ingresan Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Ian Subiabre.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Los insultos a Chiqui Tapia en Vélez tras el título a Rosario Central
En el minuto 17, Ian Subiabre, en una de las primeras pelotas que tocaba, empató el partido. Dos minutos más tarde, Juanfer Quintero convierte y logra una gran remontada del Millonario en apenas dos minutos. Los cambios de Gallardo surtieron efecto en el equipo.
A los 27, el recién ingresado Adrián "Toto" Fernández, remató cruzado entrando al área y tras un desvío involuntario de Martínez Quarta, el defensor de River dejó sin reacción a Franco Armani y convierte en su propia valla.
En el último minuto del partido, entre Martirena y Maravilla Martínez convirtieron el tanto del triunfo y el que le dio la clasificación a la Academia a los cuartos de final del Torneo Clausura.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí