Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Racing logró un triunfo agónico ante River por 3 a 2 y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura

Racing logró un triunfo agónico ante River por 3 a 2 y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura
24 de Noviembre de 2025 | 19:21

A los cuatro minutos, tras un impecable centro de Gabriel Rojas desde la izquierda, Santiago Solari le gana en lo alto a Lautaro Rivero y convierte con un potente cabezazo, que venció el intento de manotazo de Franco Armani. El árbitro Facundo Tello demoró en convalidar el tanto, ya que hubo que chequear vía VAR una posible posición adelantada del autor del tanto, que no existió.

Para los 10, sin participación directa de los jugadores creativos de River, en Racing se agrupan para defender con mucho sacrificio en cada marca.

A los 25 minutos, el arquero Facundo Cambeses salvó el cero en su arco con dos intervenciones cruciales. Diez minutos más tarde, Racing avisó con una gran jugada de Almendra, Sosa y terminó con un centro de Martirena al punto penal donde arremetía Tomás Conechny, pero justo la defensa de River rechazó al córner.

En el minuto 43, tras un gran gesto técnico de Nazareno Colombo, que tocó para Martirena, el centro termina con un cabezazo de Tomás Conechny, apenas desviado.

En el ocaso de la primera parte, el arquero de River volvió a responder arrojándose a su derecha y despejar un disparo del mediocampista de Racing que tenía destino de gol.

A los 10 minutos, con el objetivo de refrescar el ataque, salieron Maxi Salas, Castaño y Thiago Acosta y en sus lugares ingresan Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Ian Subiabre.

En el minuto 17, Ian Subiabre, en una de las primeras pelotas que tocaba, empató el partido. Dos minutos más tarde, Juanfer Quintero convierte y logra una gran remontada del Millonario en apenas dos minutos. Los cambios de Gallardo surtieron efecto en el equipo.

A los 27, el recién ingresado Adrián "Toto" Fernández, remató cruzado entrando al área y tras un desvío involuntario de Martínez Quarta, el defensor de River dejó sin reacción a Franco Armani y convierte en su propia valla.

En el último minuto del partido, entre Martirena y Maravilla Martínez convirtieron el tanto del triunfo y el que le dio la clasificación a la Academia a los cuartos de final del Torneo Clausura.

