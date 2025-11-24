Rechazaron el pedido de Burlando para detener a Makintach por el documental de Maradona
Rechazaron el pedido de Burlando para detener a Makintach por el documental de Maradona
Tres motociclistas muertos en 24 horas: el trágico final del joven que chocó en pleno centro de La Plata
AFA analiza la sanción a Estudiantes por el pasillo de espaldas: el comunicado, en qué se basan y a quiénes incluye
Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV
VIDEO. Así un auto atropelló a un caballo y el jinete terminó con la cadera rota: buscan al conductor
Elecciones en Gimnasia: uno por uno, todos los nombres de las 4 listas que se oficializaron
Provincia de Buenos Aires bajo alerta: el 70% del área tiene agua con arsénico
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
El PJ, en crisis: bloque en riesgo por diputados que amenazan con irse
Mauro Icardi volvió a Turquía envuelto en rumores y no se calló nada ante periodistas
La Plata, sin agua este lunes feriado: qué barrios no cuentan con el servicio de Absa y por qué
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
¿Una red de explotación sexual detrás de la policía tiktoker? Buscan pistas y conexiones
Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo
Micros, estacionamiento, basura y más: los alcances del feriado nacional en La Plata
VIDEO. Vandalismo y robos en locales céntricos de La Plata: comerciantes en vilo tras los ataques
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia de La Plata
Vecinos de una zona de City Bell denuncian que es "imposible" transitar por el estado de las calles
Estiman que hay casi 12.000 venezolanos en La Plata: el aporte económico, laboral y profesional
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Trump contra Maduro: EE UU oficializó al Cártel de los Soles en su lista de organización terrorista
Lowrdez Fernández rompió el silencio sobre su tensa relación con Lissa Vera: "Perdona Dios"
Otro incendio, ahora en Lomas de Zamora: dos fábricas afectadas, vecinos evacuados pero sin heridos
El Gobierno trabaja en una reforma en materia de Seguridad y crearía la Policía Migratoria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Mientras se aguardan novedades en el caso del crimen de la psiquiatra de City Bell, Virginia Franco, por el que no hay detenidos, en La Plata hubo otros hechos conmocionantes. El repaso de esas historias trágicas
En La Plata son horas de alta sensibilidad, porque al drama de la inseguridad se le sumó un crimen conmocionante. Es el de la psiquiatra Virginia Franco, por el que aún se esperan respuestas.
Según expresaron los investigadores a este diario, una de las pistas que siguen es la de un robo que, por alguna razón, terminó con la profesional golpeada y degollada.
Se sabe que por el hecho se desarrollan múltiples diligencias, aunque hasta el momento parece haber más dudas que certezas (ver aparte).
Virginia Franco, la psiquiatra degollada en City Bell. Su muerte espera respuestas. No hay ningún detenido / Web
Esas sensaciones son las mismas que también se vivenciaron en otros dos asesinatos en la Ciudad, de alto impacto mediático. Se trata de las muertes violentas de Betty Martínez y Nelly Dozo, que en esta crónica se traen al recuerdo.
Beatriz Martínez era una mujer distinguida, de presencia cuidada y muy pendiente de su apariencia. Su mayor obsesión era frenar el avance de los años: aunque había llegado a los 60, sostenía que tenía poco más de 45. Separada y madre de dos hijas, había mantenido durante varios años una relación con un reconocido diputado radical. Sin embargo, en los meses previos a su muerte se la veía acompañada por un joven al que casi triplicaba en edad y al que presentaba como su pareja.
LE PUEDE INTERESAR
Meridiano V, un barrio golpeado por los robos
LE PUEDE INTERESAR
Tenía una condicional, chocó alcoholizado y quedó detenido
Betty -como la llamaban todos- vivía sola en una quinta elegante ubicada en la zona de Gonnet-Bell.
La tarde del 25 de enero de 1999, una de sus hijas llegó a visitarla junto a su esposo. Fue entonces cuando se toparon con una escena que sacudiría a La Plata y que, aún hoy, sigue envuelta en interrogantes.
Dos noches antes, el 23 de enero, Betty había llamado a un local gastronómico de la zona para pedir pizza y empanadas. Un repartidor cumplió con la entrega sin advertir nada fuera de lo común. Pero dentro de la vivienda, según se reconstruiría después, había al menos dos hombres más.
Uno de ellos, mientras mantenía relaciones sexuales con la mujer, la ató con un trozo de tela arrancado de una cortina. La víctima estaba desnuda y boca abajo cuando el agresor le tomó la cabeza del cabello para elevarla. Entonces ejecutó el homicidio: la degolló de un corte profundo, de izquierda a derecha, con una cuchilla.
Los investigadores llegaron entonces hasta Ariel Reynaldo Palacios, ya que esa misma madrugada, según contó a su novia, anduvo paseando con ella a bordo de un Chevrolet Corsa blanco que, decía, le había prestado un amigo. En realidad, era el auto de Betty, que para ese momento ya estaba muerta.
El 25 de enero de 1999 Betty Martínez fue degollada mientras mantenía relaciones sexuales. Tenía 60 años / Web
La pesquisa avanzó entre contradicciones y demoras, hasta que se ordenaron allanamientos en las casas de Palacios y de su novia. Allí encontraron cadenas, anillos y otros objetos que habían sido sustraídos de la vivienda de Martínez. Aunque inicialmente “Rulo” confesó ante la Policía -una declaración sin validez judicial-, luego se desdijo ante el juez.
Pese a que parecía que todo apuntaba a él, nuevas dudas surgieron. El corte en el cuello indicaba que el asesino habría actuado desde atrás con la mano derecha, mientras que Palacios era notoriamente habilidoso con su izquierda en el boxeo. Además, en el cuerpo de la víctima detectaron dos perfiles genéticos distintos entre sí, ninguno coincidente con el del acusado.
Aun así, Palacios llegó a juicio. Tras varias audiencias, el Tribunal lo consideró coautor del crimen, pero no ejecutor directo. Los análisis de ADN sugerían que quien la degolló lo hizo mientras tenía relaciones con ella. Y los restos seminales no correspondían a Palacios.
El caso, con nuevos sospechosos y pistas inconclusas, jamás llegó a resolverse por completo. Quedó atrapado en la impunidad, pese a los reclamos constantes de la familia de Betty. Y la historia sumaría un capítulo más: un cambio de calificación y la derogada “ley del 2x1” beneficiaron a Palacios, que recuperó la libertad rápidamente. Condenado a 14 años, solo cumplió 5.
Tras su salida, una ola de delitos violentos lo volvió a colocar en el centro de las noticias.
Poco tiempo después, entre 2005 y 2006, comenzaron a multiplicarse en City Bell las denuncias por robos y violaciones. El agresor era descrito como un hombre fuerte, que se movía en una bicicleta gris y que tenía la costumbre de tomar el celular de la víctima y realizar una llamada mientras cometía el abuso.
En diciembre de 2003, la psicóloga Nelly Dozo fue golpeada y ahorcada con un cinto. Pasó en 59 entre 23 y 24 / Web
Reynaldo Palacios recibió entonces una nueva condena, esta vez de 44 años. El fallo fue del Tribunal Oral en lo Criminal IV, que le atribuyó los delitos de “abuso sexual agravado, coacción agravada, privación ilegal de la libertad y robo”.
Más acá en el tiempo, el ex marido de la psicóloga Nelly Dozo (51) fue condenado a perpetua como instigador de su brutal crimen en 2003 en una vivienda de 59 entre 23 y 24. La Justicia afirmó que el hecho lo había mandado a cometer para cobrar un seguro de vida -de 200 mil pesos- que tenía la mujer. Se trata de Yerko Zlatar Alé (69), quien a poco de recibir la sentencia falleció a causa de una enfermedad.
En el juicio se acreditó que la mujer recibió dos golpes en la cabeza con un hierro que se usa para marcar animales y una vez que la víctima se encontraba inconsciente fue ahorcada con un cinturón lo que le provocó la muerte por asfixia. Como autor material fue encontrado culpable Maximiliano Gastón Romano, el cuidador de Zlatar Alé, a quien le dieron 18 años de prisión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí