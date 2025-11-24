Empresarios critican el avance de China a través de las importaciones

La reciente Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) reflejó la preocupación del sector por el fuerte incremento de las importaciones y la ausencia de una política industrial clara. Fue Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, quien criticó el avance chino y le pidió al gobierno de Javier Milei una respuesta más activa ante el avance de productos extranjeros, en especial los electrodomésticos.

Las críticas de Rocca a la competencia desleal china se mantienen firmes en la actualidad, al igual que el pensamiento del expresidente Mauricio Macri que, en declaraciones recientes, refuerzan su visión de la complementariedad económica que tiene que tener el país con el gigante asiático, ante la relación firme del gobierno libertario con los Estados Unidos.

Rocca considera que la industria china es un competidor “desleal” debido a la intervención estatal y al apoyo que recibe su gobierno, lo que dificulta la competencia para las industrias locales de Argentina y la región.

Ha advertido, además, sobre la “desindustrialización” que provocan las importaciones chinas, la competencia desigual y la necesidad de que los gobiernos apoyen a la industria nacional, estableciendo políticas de defensa contra la competencia desleal y promoviendo una “cadena de valor occidental”.

Según registros internos del holding Techint -un actor clave en la siderurgia global y nacional-, en 2024 ingresaron al país 106.583 unidades, mientras que solo entre enero y agosto de 2025 el volumen trepó a 689.916. El incremento interanual es del 547%.

Esa tendencia se refleja también en la participación de mercado: la porción de electrodomésticos importados pasó del 8,8% al 49,5% en apenas un año, niveles que remiten a principios de los 2000.

Rocca eligió un dato para ilustrar el fenómeno. “El año pasado se importaban 5.000 lavarropas por mes y este año el número creció a 85.000, mientras que en heladeras se pasó de 10.000 a 80.000”.

El debate industrial plantea, inevitablemente, en torno al gigante asiático. China produce más de 1.000 millones de toneladas métricas de acero por año y, según proyecciones regionales, en 2025 las importaciones cubrirán casi el 40% del acero utilizado en América Latina, mientras la producción local seguirá cayendo. En la industria de tubos de acero, las alarmas ya están encendidas.

Rocca insiste en que el dumping del acero y otros productos manufacturados chinos, facilitado por los subsidios estatales, genera una competencia desleal masiva y “destructiva” para la industria local y regional.

En este sentido, el CEO de Techint ha pedido al gobierno que defienda a la industria nacional de las importaciones chinas, remarcando que “la cancha no está equilibrada” y que “la defensa contra la competencia desleal es esencial , junto con otras reformas estructurales”.

Que dijo el expresidente

Mauricio Macri fue categórico días atrás al afirmar que “China es más complementaria para Argentina que Estados Unidos”. Sostuvo que el “boom” de exportaciones argentinas de carne, arándanos, cerezas y soja se dirige principalmente al mercado chino, haciendo del gigante asiático “un socio indispensable” para la producción primaria argentina.

El expresidente reveló que, durante su mandato, logró mantener la relación estratégica con China a pesar de las “tremendas” presiones ejercidas por las administraciones de Barack Obama y Donald Trump. Su posición fue la de “decir: ‘no, somos mejores amigos, pero yo a mi relación con China la mantengo’”, priorizando el interés comercial argentino.

La postura actual de Macri sugiere que si bien su gobierno buscó la inserción internacional y la competitividad, la relación con China debe ser sostenida por su dimensión económica y por la conveniencia de no alinearse de manera exclusiva con ninguna potencia.