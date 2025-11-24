El G20, ante un orden mundial fragmentado

Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Venezuela crece en la Ciudad: ya estiman que hay casi 12.000
Sin freno para el robo de bicicletas y falta de una acción policial
Califican de “audaz” la designación de un jefe militar en Defensa
Empresarios critican el avance de China a través de las importaciones
La financiación de autos nuevos y usados cayó al mínimo del año
Última reunión del Consejo de Mayo, con el foco en la reforma laboral
La 2º edición del Festival de tango reunió a los bailarines de la Región
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Marc Burleight
Los dirigentes del G20 reunidos en Sudáfrica ensalzaron el multilateralismo, ante el reto de adaptarse a un mundo cambiante afectado por las políticas unilaterales de Estados Unidos, las guerras y las crecientes rivalidades geopolíticas.
El último día de la cumbre, boicoteada por Estados Unidos, comenzó con un debate sobre cómo el G20 puede sobrevivir en un mundo en fragmentación. “Vivimos no una transición, sino una ruptura”, reconoció el primer ministro canadiense, Mark Carney. “Demasiados países se están replegando en bloques geopolíticos o en campos de batalla del proteccionismo. En cada ruptura reside la responsabilidad de construir; la nostalgia no es una estrategia”, añadió.
Decenas de líderes de economías clave de todo el mundo, incluidos Europa, China, India, Japón, Turquía, Brasil y Australia- asistieron a la cumbre, la primera que se celebra en África.
El G20 agrupa a 19 países -entre ellos Argentina-, la Unión Europea y la Unión Africana. En total, sus participantes representan un 85% del PIB mundial y unos dos tercios de la población.
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó el evento, diciendo que las prioridades de Sudáfrica -incluida la cooperación en comercio y clima- iban en contra de sus políticas.
La declaración de los líderes se hizo a pesar de que Washington se opuso a que la cumbre haga cualquier declaración en nombre del G20, que se fundó a raíz de la crisis financiera asiática de 1997-1998.
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
LE PUEDE INTERESAR
El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento
Con el tiempo, sus debates se han ampliado para cubrir también el cambio climático, el desarrollo sostenible, la salud global y los conflictos.
Las divisiones solo se han ampliado a causa de la guerra de Rusia en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza.
El canadiense Carney -cuyo país ostenta este año la presidencia del G7, que el año que viene asumirá Francia- dijo que “el centro de gravedad en la economía global se está desplazando”, dando a entender que el G20 necesita incluir a las economías emergentes y del llamado Sur Global.
William Gumede, catedrático de gestión en la Universidad de Witwatersrand, en Sudáfrica, que asesora a Gobiernos, incluido el de Turquía, señaló que varios países que no forman parte del G20 fueron invitados a la cumbre, incluidos algunos africanos.
“Traer a potencias emergentes y países en desarrollo fue como crear un mundo completamente nuevo dentro del G20 y eso realmente ayudó a neutralizar la ausencia de Trump”, dijo a AFP.
“Esta cumbre en realidad ha lanzado una ‘línea de vida' al multilateralismo, dándole un nuevo aliento”, afirmó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí