Rechazaron el pedido de Burlando para detener a Makintach por el documental de Maradona
Rechazaron el pedido de Burlando para detener a Makintach por el documental de Maradona
Tres motociclistas muertos en 24 horas: el trágico final del joven que chocó en pleno centro de La Plata
AFA analiza la sanción a Estudiantes por el pasillo de espaldas: el comunicado, en qué se basan y a quiénes incluye
Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV
VIDEO. Así un auto atropelló a un caballo y el jinete terminó con la cadera rota: buscan al conductor
Elecciones en Gimnasia: uno por uno, todos los nombres de las 4 listas que se oficializaron
Provincia de Buenos Aires bajo alerta: el 70% del área tiene agua con arsénico
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
El PJ, en crisis: bloque en riesgo por diputados que amenazan con irse
Mauro Icardi volvió a Turquía envuelto en rumores y no se calló nada ante periodistas
La Plata, sin agua este lunes feriado: qué barrios no cuentan con el servicio de Absa y por qué
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
¿Una red de explotación sexual detrás de la policía tiktoker? Buscan pistas y conexiones
Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo
Micros, estacionamiento, basura y más: los alcances del feriado nacional en La Plata
VIDEO. Vandalismo y robos en locales céntricos de La Plata: comerciantes en vilo tras los ataques
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia de La Plata
Vecinos de una zona de City Bell denuncian que es "imposible" transitar por el estado de las calles
Estiman que hay casi 12.000 venezolanos en La Plata: el aporte económico, laboral y profesional
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Trump contra Maduro: EE UU oficializó al Cártel de los Soles en su lista de organización terrorista
Lowrdez Fernández rompió el silencio sobre su tensa relación con Lissa Vera: "Perdona Dios"
Otro incendio, ahora en Lomas de Zamora: dos fábricas afectadas, vecinos evacuados pero sin heridos
El Gobierno trabaja en una reforma en materia de Seguridad y crearía la Policía Migratoria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Son legisladores que se muestran reacios al kirchnerismo. LLA podría quedarse con la primera minoría
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) transita momentos decisivos para su futuro inmediato y, en medio de una ola de rumores sobre fugas inminentes, se cierne la amenaza concreta de perder la primera minoría a manos de La Libertad Avanza (LLA).
Potenciada por el triunfo libertario en las elecciones de medio término, la feroz interna que azota al peronismo terminó por impactar de llenó en los bloques legislativos del Congreso, donde un puñado de legisladores del PJ se muestran reacios a ser conducidos por el kirchnerismo y amenazan con dar el portazo.
Mientras el presidente de la bancada de Diputados, Germán Martínez, busca cerrar filas en su tropa y hacer control de daños, LLA crece como un “pacman” que devora todo a su paso. El oficialismo, según acusan en el peronismo, cuenta para ello con la “complicidad” de los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz, quien supo tener mucha cercanía con Sergio Massa.
El mandatario tucumano ya se había dado vuelta en enero de 2024 cuando, en plena negociación de la primera ley Bases, retiró a sus tres diputados de UxP para crear un bloque aliado al Gobierno y paradójicamente denominado “Independencia”.
Tras las elecciones de octubre, la duda se posó en Javier Noguera, el diputado que resultó electo en la lista del peronismo con el apoyo unitario de Jaldo, Manzur y La Cámpora.
Para asumir el cargo de legislador nacional, este periodista y abogado renunció como intendente de Tafí Viejo y fue reemplazado por su esposa, Alejandra Rodríguez, para completar el mandato.
LE PUEDE INTERESAR
Empresarios critican el avance de China a través de las importaciones
LE PUEDE INTERESAR
La financiación de autos nuevos y usados cayó al mínimo del año
Si bien existía un compromiso de Noguera para integrarse a la bancada del peronismo, finalmente su destino sería el bloque Independencia. Aparentemente, Jaldo jugó fuerte para torcer la decisión, ya que habría amenazado a Noguera con retenerle los recursos a Tafí Viejo.
Por su parte, Jalil habría decidido ya sacar a sus cuatro diputados del bloque peronista, que pasaría a llamarse “Fuerza Patria” a partir de diciembre.
Para dar el zarpazo, los diputados catamarqueños esperan las instrucciones del gobernador, que le exige a la Casa Rosada el traspaso a la órbita provincial de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio.
Si Noguera y los cuatro de Jalil confirman su exilio del peronismo, Fuerza Patria quedará reducido a 92 integrantes, apenas uno más de los que hoy tiene asegurados LLA para el recambio legislativo.
Pero allí no terminan los problemas para el PJ, porque aún está en duda si el diputado electo por el Frente Justicialista de San Luis Jorge “Gato” Fernández se integrará al bloque o también migrará.
Cuentan que quien estaría operando muy activamente para recoger todos los retazos sueltos que vayan desprendiéndose de Unión por la Patria sería el gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Su idea pasaría por ampliar el bloque de Innovación Federal incorporando a la diáspora del peronismo. Para eso, habría empezado gestiones para sumar a los catamarqueños de Jalil y a los tucumanos de Independencia.
En medio del vendaval, la única buena noticia para Fuerza Patria es que los siete diputados santiagueños que responden a Gerardo Zamora, en principio, permanecerían en el peronismo.
Así y todo, parece difícil evitar lo inevitable: que LLA le arrebate la condición de primera minoría.
La discusión sobre la primera minoría no es neutra ya que tiene efectos muy concretos. De convertirse en la fuerza más numerosa de Diputados, LLA podrá hacerse del control político de una mayor cantidad de comisiones (al ocupar las presidencias), tener más representantes en cada uno de esos cuerpos de trabajo, y también podría reclamar la vicepresidencia primera de la Cámara, que actualmente ocupa Cecilia Moreau (UxP), lo que le evitaría dolores de cabeza a Martín Menem.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí