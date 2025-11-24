Última reunión del Consejo de Mayo, con el foco en la reforma laboral

Con el debate de la reforma laboral como tema central, el Consejo de Mayo se reunirá por última vez el próximo miércoles para avanzar en la presentación de los proyectos legislativos que surgieron del Pacto firmando en la provincia de Tucumán.

El encuentro, según se detalló, estará presidido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien hará su debut en la coordinación de la instancia que tiene por objetivo el envío de una serie de iniciativas al Congreso Nacional.

Será además la primera reunión sin Guillermo Francos como ministro coordinador.

En el temario trabajan cada mes los seis consejeros: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo, en nombre del Legislativo; el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en la voz de los sindicatos y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Pese a que el ámbito de discusión incluye los 10 puntos acordados por una veintena de gobernadores y el presidente Javier Milei, la reforma laboral ocupa un gran lugar en el temario de debates.

Este punto generó además tensión entre los equipos técnicos luego de que el mandatario rechazara la filtración de algunos puntos.

En este contexto, la administración libertaria aún no habría los borradores con el detalle de lo que llaman “la modernización laboral”. Así lo admitió uno de los integrantes del Consejo: “Nos prometieron enviarla el fin de semana largo. Pero no ocurrió”.

Mientras, en Casa Rosada hay quienes aseguran que el Gobierno tomarán en cuenta lo que aporten los “consejeros”, pero que la palabra final sobre la futura reforma laboral la tendrá, de todos modos, el Ejecutivo.