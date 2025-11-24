Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En la cuenca del salado

El campo piden obras que llevan “10 años de atraso”

24 de Noviembre de 2025 | 01:56
Edición impresa

El presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Ignacio Kovarsky, atribuyó el impacto de las inundaciones en la Provincia a la paralización de las obras sobre el Río Salado que debieran haberse terminado hace 10 años.

Se estima que las pérdidas acumuladas por este desastre hídrico se aproximan a los US$ 2.000 millones.

“El Plan Maestro del Río Salado es una obra que se tendría que haber terminado en 2015, y eso es un dato importante. Hubo el mismo color político de la Provincia y la Nación durante muchos años y la obra no se ejecutó”, lanzó el productor.

Kovarsky enfatizó que “no entender que, si no hacemos las obras de fondo, va a volver a pasar”.

En declaraciones periodísticas subrayó: “Hace seis meses que Carbap viene reclamando con mucha fuerza que se reanuden”.

Y explicó: “Es necesario que Nación acelere el tramo 4.2, pero es necesario que la provincia a la par vaya haciendo, licitando y haciendo y avanzando”.

Al menos seis municipios están en emergencia económica

Distancia de Cristina, ¿y de Milei?

“Nosotros no somos como el Estado, que si no te dan las cuentas, sacas la partida de otro lado o aumentas una tasa o un impuesto. Si no da, la verdad estás complicado”, graficó el representante rural.

Sobre el negocio en general, sostuvo: “No tenemos seguro multirriesgo, donde en otros lugares te cubren catástrofes similares a esta. Son muy caros. Imagínate que ni el Estado argentino puede afrontar esto.

“En el resto de los países, las aseguradoras necesitan reasegurar internacionalmente con fondos. ¿Cómo se llega a eso? Con un riesgo país de menos de quinientos donde se pueda llegar a los créditos externos”, indicó Kovasrky.

Como viene publicando este diario, el interior de la Provincia atraviesa una de las inundaciones más severas de los últimos años, con un impacto territorial, productivo y social de enorme magnitud. Informes técnicos oficiales y de entidades agropecuarias advierten que la situación en la cuenca del río Salado y zonas rurales del centro y noroeste bonaerense es crítica, con

campos bajo agua, caminos intransitables y miles de productores afectados.

Hay más de 5 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones

 

