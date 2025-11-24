Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

Sin freno para el robo de bicicletas y falta de una acción policial

24 de Noviembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

Entre tantas otras modalidades delictivas que tan graves daños causan y que también, lamentablemente, afectan a la calidad de vida de la población, la del robo de bicicletas se encuentra nuevamente en auge.

Así, un informe publicado ayer en este diario y los testimonios recibidos dieron cuenta de la evolución de ese delito en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se reflejó allí que tan sólo una aseguradora de nuestra ciudad, que tiene una fuerte presencia en el mercado, en los últimos doce meses debió indemnizar a unas dos mil personas a las que les robaron la bicicleta en ese lapso.

Aunque no existen estadísticas provinciales discriminadas, el número arriba indicado permite constatar la magnitud de este tipo de delito. Debe tomarse en cuenta que esa cantidad representa tan solo a los clientes asegurados en una sola compañía, de modo según los especialistas el número de robos de bicicletas debe ser muy superior, “ya que al no contar con seguros habrá varios miles de episodios similares de los cuales no queda registro”.

Por eso, para especialistas del sector y asociaciones de ciclistas, la información que aportan las aseguradoras se vuelve fundamental. Permite observar tendencias, detectar zonas calientes y comprender que la dimensión real del problema es sensiblemente mayor que los números visibles.

Lo cierto es que, de acuerdo con relevamientos de organizaciones de ciclistas y ONG dedicadas a la seguridad vial, en el Gran Buenos Aires y en distintas ciudades bonaerenses se registran entre 12.000 y 20.000 robos de bicicletas por año. Son estimaciones construidas con base en denuncias espontáneas, reportes vecinales, mensajes en redes y datos de aseguradoras.

La modalidad predominante es el robo con intimidación, muchas veces cometido por motochorros que interceptan al ciclista en movimiento. También se registran atracos en garajes, patios internos y vías cercanas a estaciones de tren. En algunos de esos robos, las víctimas fallecieron merced al accionar de los delincuentes.

LE PUEDE INTERESAR

El G20, ante un orden mundial fragmentado

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

Tal como se reflejó ayer en este diario, la mayoría de los ciclistas que salen a pedalear dejaron de hacerlo en soledad. Distintos colectivos de ciclistas del casco platense -Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa- comenzaron a organizarse para enfrentar un problema que se volvió cotidiano: los robos de bicicletas y las amenazas en zonas de poca iluminación o con escasa presencia policial.

Por cierto que la tendencia al mayor empleo de las bicicletas se resiente, si la delincuencia opera con facilidad en el robo y posterior comercialización de esos vehículos. El despliegue de tareas mínimas de inteligencia por parte de una policía de cercanía debiera alcanzar para desbaratar estas modalidades delictivas, que tan negativamente afectan a la calidad de vida de la Región. De allí que resulte perentorio que la policía persiga a quienes roban a los ciclistas y que, también, se esclarezca qué es lo que ocurre con comercialización de las bicicletas robadas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

Estudiantes clasificó de guapo ante el "campeón" Central y se metió en cuartos de final

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

Estudiantes recupera un jugador y espera novedades por Carrillo

Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV

A modo de homenaje, una escuela cambia de nombre
Últimas noticias de Opinión

Cambiar las leyes laborales, más de 40 años después

El G20, ante un orden mundial fragmentado

El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento

La ingeniería del poder libertario: alianzas, rupturas y presión territorial para construir una nueva mayoría
Espectáculos
Vuelve la “Antología”: Los Beatles, nostalgia inagotable
Xipolitakis vs. Mirtha: “No quiero saber nada”
El drama de Donald Glover: reveló que sufrió un derrame cerebral
Elogios desde lo alto: el nuevo disco de Rosalía se escucha en el Vaticano
La Mona recordó la noche en la que casi no la cuenta
Información General
Deudas personales: aumentaron un 75% en un año
Emotivo retorno de la Fragata Libertad
La cumbre del clima cerró sin un acuerdo sustancial
La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires
Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia
Policiales
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
Meridiano V, un barrio golpeado por los robos
Tenía una condicional, chocó alcoholizado y quedó detenido
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia
Deportes
Estudiantes clasificó de guapo ante el "campeón" Central y se metió en cuartos de final
Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia
Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?
Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla