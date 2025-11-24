Sin freno para el robo de bicicletas y falta de una acción policial

Entre tantas otras modalidades delictivas que tan graves daños causan y que también, lamentablemente, afectan a la calidad de vida de la población, la del robo de bicicletas se encuentra nuevamente en auge.

Así, un informe publicado ayer en este diario y los testimonios recibidos dieron cuenta de la evolución de ese delito en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se reflejó allí que tan sólo una aseguradora de nuestra ciudad, que tiene una fuerte presencia en el mercado, en los últimos doce meses debió indemnizar a unas dos mil personas a las que les robaron la bicicleta en ese lapso.

Aunque no existen estadísticas provinciales discriminadas, el número arriba indicado permite constatar la magnitud de este tipo de delito. Debe tomarse en cuenta que esa cantidad representa tan solo a los clientes asegurados en una sola compañía, de modo según los especialistas el número de robos de bicicletas debe ser muy superior, “ya que al no contar con seguros habrá varios miles de episodios similares de los cuales no queda registro”.

Por eso, para especialistas del sector y asociaciones de ciclistas, la información que aportan las aseguradoras se vuelve fundamental. Permite observar tendencias, detectar zonas calientes y comprender que la dimensión real del problema es sensiblemente mayor que los números visibles.

Lo cierto es que, de acuerdo con relevamientos de organizaciones de ciclistas y ONG dedicadas a la seguridad vial, en el Gran Buenos Aires y en distintas ciudades bonaerenses se registran entre 12.000 y 20.000 robos de bicicletas por año. Son estimaciones construidas con base en denuncias espontáneas, reportes vecinales, mensajes en redes y datos de aseguradoras.

La modalidad predominante es el robo con intimidación, muchas veces cometido por motochorros que interceptan al ciclista en movimiento. También se registran atracos en garajes, patios internos y vías cercanas a estaciones de tren. En algunos de esos robos, las víctimas fallecieron merced al accionar de los delincuentes.

Tal como se reflejó ayer en este diario, la mayoría de los ciclistas que salen a pedalear dejaron de hacerlo en soledad. Distintos colectivos de ciclistas del casco platense -Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa- comenzaron a organizarse para enfrentar un problema que se volvió cotidiano: los robos de bicicletas y las amenazas en zonas de poca iluminación o con escasa presencia policial.

Por cierto que la tendencia al mayor empleo de las bicicletas se resiente, si la delincuencia opera con facilidad en el robo y posterior comercialización de esos vehículos. El despliegue de tareas mínimas de inteligencia por parte de una policía de cercanía debiera alcanzar para desbaratar estas modalidades delictivas, que tan negativamente afectan a la calidad de vida de la Región. De allí que resulte perentorio que la policía persiga a quienes roban a los ciclistas y que, también, se esclarezca qué es lo que ocurre con comercialización de las bicicletas robadas.