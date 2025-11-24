Santilli viaja a Misiones y sigue la ronda de “los 20”

El ministro del Interior, Diego Santilli, se prepara para encarar una nueva semana de reuniones con gobernadores, en pos de lograr su objetivo de cerrar el primer contacto con la veintena de mandatarios provinciales aliados a la Casa Rosada. El plan es hacerlo antes del 10 de diciembre, fecha en la comenzarán las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional.

Según trascendió, el funcionario viajará mañana a Misiones para encontrarse cara a cara con el gobernador Hugo Passalaqcua, quien controla (junto al referente misionero Carlos Rovira) un bloque de cuatro diputados y dos senadores.

En la construcción de apoyos para aprobar el Presupuesto 2026 y reformas como la laboral en la que trabaja el Gobierno, Santilli apuesta a escuchar las demandas del selecto grupo de mandatarios provinciales y, acaso, ofrecerle alguna compensación como moneda de cambio de los respaldos legislativos.

El pasado viernes, se entrevistó con Gerardo Zamora, en Santiago del Estero, y recibió su predisposición para apoyar la aprobación del Presupuesto 2026, aunque no se privó de elevar algunos reclamos vinculados a fondos.

Desde el 28 de noviembre, el referente del Frente Cívico por Santiago asumirá una banca en la Cámara de Senadores y tendrá poder sobre tres sillas y siete diputados.

Para esta semana, Santilli tiene en mente la idea de sumar un intercambio con el jujeño Carlos Sadir y podría convocar a algún otro representante de las provincias a Casa Rosada.

Una vez concluido el diálogo con los aliados que acompañaron el Pacto de Mayo, la idea del exlegislador del Pro es evaluar los pasos a seguir con los cuatro gobernadores peronistas que no tienen lugar en la Rosada: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Mientras, todavía resta establecer contacto con Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).

Con recursos limitados habilitados por el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, para atender los reclamos de los gobernadores el ministro del Interior se recuesta en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Asimismo, delimitan la estrategia legislativa en una mesa que se reúne todas las semanas encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que incluye la presencial del asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa de bloque de LA Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.