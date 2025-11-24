Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |EL PARTIDO NO TIENE FECHA: PODRÍA SER EL DOMINGO

Central Córdoba se asoma en el horizonte para los cuartos de final

Central Córdoba se asoma en el horizonte para los cuartos de final

Cristian Medina

24 de Noviembre de 2025 | 01:26
Edición impresa

Estudiantes derrotó 1-0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura, y es un nuevo clasificado a los cuartos del campeonato local.

En este sentido, el Pincha se medirá ante el Ferriovario por tercera vez en el año, mientras que será la segunda en condición de visitante. Sin confirmaciones todavía de la fecha y horario del encuentro en el Estadio Único Madre de Ciudades, hay chances de que el mismo se juegue el próximo domingo.

Por su parte, el equipo comandado técnicamente por Omar De Felippe viene de dejar en el camino a San Lorenzo, como local por 2-1 en una noche cargada de polémicas, entre expulsiones y un penal.

De esta forma, Estudiantes pone manos a la obra para llegar de la mejor manera al cruce ante los santiagueños, donde buscará mantener el buen desempeño que mostró ayer por la tarde. Es por eso, que el plantel, deja atrás el enojo y descontento que atravesó la semana pasa sobre el “pasillo del campeón” y los malos resultados, para central el foco en un rival, duro y seguro.

Siguiendo esta línea, las últimas visitas a Santiago del Estero no le fueron positivas, ya que sumó un empate y una derrota, la cual fue en el actual certamen.

Por su parte, los futbolistas gozarán de una jornada libre el día de hoy para regresar a los entrenamientos mañana en el Country Club de City Bell, donde el entrenador Eduardo Domínguez esperará novedades sobre Santiago Núñez, Ezequiel Piovi y Facundo Farías, quienes se fueron con molestias.

A su vez, el DT sabe que no podrá contar con el mediocampista juevnil Mikel Amondarain que se fue expulsado, tras recibir dos amarillas. Cabe destacar que es la primera sanción de esta índole que sufre como jugador profesional en 16 partidos, con la camiseta albirroja.

Por otro lado, el último antecedente de ambos equipos jugando los un partido de eliminación directa, data de julio de 2024, por Copa Argentina, donde Central Córdoba derrotó 2-1 a Estudiantes en los 16avos de final.

Los de Santiago comenzaron ganando con un golazo de Rodrigo Atencio de media distancia, mientras que el mismo protagonista aumentó la ventaja de su equipo en el marcador, tras otro formidable disparo de tiro libre. Pablo Piatti fue el encargado de descontar para el conjunto de La Plata.

En dicha edición, el equipo también perdió la posibilidad de defender el título federal obtenido en diciembre de 2023, ante Defensa y Justicia en el Estadio Ciudad de Lanús.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

Reservas bajo la lupa: crece el rojo en el Banco Central

Con toda la Santa Fe: el Lobo visita a Unión

Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
Espectáculos
Vuelve la “Antología”: Los Beatles, nostalgia inagotable
Xipolitakis vs. Mirtha: “No quiero saber nada”
El drama de Donald Glover: reveló que sufrió un derrame cerebral
Elogios desde lo alto: el nuevo disco de Rosalía se escucha en el Vaticano
La Mona recordó la noche en la que casi no la cuenta
Policiales
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
Meridiano V, un barrio golpeado por los robos
Tenía una condicional, chocó alcoholizado y quedó detenido
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia
Política y Economía
Reservas bajo la lupa: crece el rojo en el Banco Central
Califican de “audaz” la designación de un jefe militar en Defensa
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
El PJ, en crisis: bloque en riesgo por diputados que amenazan con irse
Empresarios critican el avance de China a través de las importaciones
La Ciudad
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Platenses premiadas en eficiencia energética
Los alcances del feriado nacional
Boom de camionetas: alertan por su impacto en las ciudades

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla