Central Córdoba se asoma en el horizonte para los cuartos de final

Estudiantes derrotó 1-0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura, y es un nuevo clasificado a los cuartos del campeonato local.

En este sentido, el Pincha se medirá ante el Ferriovario por tercera vez en el año, mientras que será la segunda en condición de visitante. Sin confirmaciones todavía de la fecha y horario del encuentro en el Estadio Único Madre de Ciudades, hay chances de que el mismo se juegue el próximo domingo.

Por su parte, el equipo comandado técnicamente por Omar De Felippe viene de dejar en el camino a San Lorenzo, como local por 2-1 en una noche cargada de polémicas, entre expulsiones y un penal.

De esta forma, Estudiantes pone manos a la obra para llegar de la mejor manera al cruce ante los santiagueños, donde buscará mantener el buen desempeño que mostró ayer por la tarde. Es por eso, que el plantel, deja atrás el enojo y descontento que atravesó la semana pasa sobre el “pasillo del campeón” y los malos resultados, para central el foco en un rival, duro y seguro.

Siguiendo esta línea, las últimas visitas a Santiago del Estero no le fueron positivas, ya que sumó un empate y una derrota, la cual fue en el actual certamen.

Por su parte, los futbolistas gozarán de una jornada libre el día de hoy para regresar a los entrenamientos mañana en el Country Club de City Bell, donde el entrenador Eduardo Domínguez esperará novedades sobre Santiago Núñez, Ezequiel Piovi y Facundo Farías, quienes se fueron con molestias.

A su vez, el DT sabe que no podrá contar con el mediocampista juevnil Mikel Amondarain que se fue expulsado, tras recibir dos amarillas. Cabe destacar que es la primera sanción de esta índole que sufre como jugador profesional en 16 partidos, con la camiseta albirroja.

Por otro lado, el último antecedente de ambos equipos jugando los un partido de eliminación directa, data de julio de 2024, por Copa Argentina, donde Central Córdoba derrotó 2-1 a Estudiantes en los 16avos de final.

Los de Santiago comenzaron ganando con un golazo de Rodrigo Atencio de media distancia, mientras que el mismo protagonista aumentó la ventaja de su equipo en el marcador, tras otro formidable disparo de tiro libre. Pablo Piatti fue el encargado de descontar para el conjunto de La Plata.

En dicha edición, el equipo también perdió la posibilidad de defender el título federal obtenido en diciembre de 2023, ante Defensa y Justicia en el Estadio Ciudad de Lanús.