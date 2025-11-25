A cinco años de la muerte de Maradona: Gimnasia, La Plata y huellas de un amor eterno

Desde aquel mediodía de septiembre de 2019, cuando Diego Armando Maradona bajó del micro para dirigir por primera vez a Gimnasia, La Plata quedó marcada para siempre. Y desde el 25 de noviembre de 2020, cuando su muerte sacudió al mundo, la ciudad encontró en sus calles, en sus estadios y en su gente una forma propia, inagotable y conmovedora de recordarlo.

Los primeros homenajes fueron espontáneos, casi viscerales. A horas del anuncio, el 26 de noviembre, los hinchas del Lobo se acercaron a la Municipalidad y lanzaron fuegos artificiales al cielo, como si la ciudad necesitara gritarle al universo que el Diez no se apagaba. La pandemia impedía abrazos, pero no podía frenar ese gesto colectivo. En esos días, aparecieron también las etiquetas con su nombre en los nomencladores de la calle 10, pequeños actos de amor urbano que luego se institucionalizaron: el tramo de la avenida 60 que atraviesa el Paseo del Bosque pasó oficialmente a llevar su nombre.

Tres días después de su partida, Gimnasia tuvo que volver a jugar. Fue contra Vélez, con la camiseta negra que llevaba el rostro de su entrenador. Dolor, duelo y victoria: el equipo ganó, y el homenaje se volvió también una forma de resistir. Un año más tarde, los jugadores lucieron un parche por su cumpleaños y así se sigue repitiendo hoy. Desde entonces, cada fecha cercana al 30 de octubre o al 25 de noviembre se convirtió en un ritual azul y blanco.

El Bosque, que fue su casa futbolera final, pronto empezó a transformarse. El 6 de diciembre de 2020, durante un Gimnasia–Huracán sin público, se realizó un nuevo homenaje en la cancha. Más tarde llegaron las paredes pintadas, las imágenes que lo retratan eterno en las tribunas, y el emblemático mural de artistas gimnasistas junto a las boleterías del Juan Carmelo Zerillo, inaugurado en septiembre de 2021. No todo fue respeto en la Ciudad igual: algunos murales fueron dañados, como el de 9 y 36, o recientemente el del propio estadio. Pero cada ataque generó la misma respuesta: reparación, defensa y memoria.

La Provincia también decidió renombrar el campo de 25 y 32. El 18 de diciembre de 2020, el Estadio Único pasó oficialmente a llamarse Estadio Único Diego Armando Maradona. Fue un gesto institucional que sacudió al país: La Plata llevaba su nombre grabado en el cemento.

También quedó registrado en libros. "Mis últimas aventuras con el 10 en la Tierra" (2024) por Cristian Jorgensen sobre el paso de Diego en el Lobo y "La última pasión de Dios" (2021), de Gisele Ferreyra y Julián Barbetti, los homenajes en papel.

En las canchas, los homenajes siguieron. En junio de 2024, Eric Ramírez celebró el gol del empate en el clásico ante Estudiantes mostrando una remera con la imagen de un abrazo con el Diego en Mar del Plata. Ese mismo año, el creador del museo más grande dedicado a Maradona en Nápoles, Saverio Silvio Vignati, visitó el Bosque y se quebró al hablar: “Diego, Napoli y Gimnasia son pueblo. Diego era mi hermano. Estar acá me conmueve”.

El cariño de su familia también encontró un eco singular. “Les voy a estar agradecida toda la vida a Gimnasia por el amor a mi papá y a nosotras”, dijo Dalma Maradona en el que hubiera sido su cumpleaños 64. Esa noche, un vecino de diagonal 80 proyectó en un edificio la típica espalda de la camiseta número 10, mientras que en el Bosque, Pata Castro y Santiago Motorizado lo homenajearon con una versión de “El Tesoro”, un abrazo musical a su memoria.

Los reconocimientos se mezclaron con la vida cotidiana. En noviembre de 2024, el partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán comenzó con un minuto de silencio. La Fiesta Maradoniana, en Tolosa, ya suma dos ediciones celebradas cada 10 del 10. Incluso las marchas por los jubilados en el Congreso llevaron su firma: una bandera con un mensaje de apoyo, el autógrafo del Diego y un “22” por Gimnasia, como si su voz siguiera alentando desde algún lugar.

La cultura platense también lo reclama. Santiago Motorizado, junto a El Mató a un Policía Motorizado, grabó un videoclip en el Bosque donde convirtió a Maradona en Diega, con la presencia de “Claudio Villafañe”, en una reinvención artística para la canción “La Revolución”. Una muestra más de que Diego sigue siendo materia viva, inspiración inagotable.

Y, en estos días, su nombre volvió a resonar en los tribunales de La Plata. La inhabilitación de Julieta Makintach, quien debía impartir justicia sobre su muerte fue leída por muchos como un acto de reparación simbólica, el capítulo más reciente de una historia que aún duele.