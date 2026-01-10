Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región

La problemática habitacional continúa profundizándose en la Región. En Lisandro Olmos, se frenó una urbanización ilegal, mientras que en Berisso crece la alerta por la venta de terrenos en una zona protegida del Bañado del Maldonado. Dos situaciones que exponen el avance de loteos irregulares.

Según informaron desde el Municipio, ayer se llevó adelante un operativo que permitió frenar un loteo ilegal que se promocionaba en un predio situado sobre la Ruta Provincial N° 36 y calle 495, en Lisandro Olmos.

El procedimiento se realizó tras detectarse movimientos de suelo, apertura de calles y colocación de postes para el tendido eléctrico sin ningún tipo de autorización municipal.

Las tareas estaban a cargo del Grupo Futuro -responsable de la promoción de emprendimientos similares en distintas zonas del partido- que incluso había montado un puesto de venta en la vía pública para ofrecer parcelas.

Desde la Comuna informaron que el predio se encuentra en zona rural no urbanizable, donde no está permitida la subdivisión ni la venta de terrenos.

Al respecto, se aclaró que este tipo de emprendimientos está prohibido por la normativa vigente y sus responsables ya habían sido notificados de la imposibilidad de avanzar con la urbanización o venta de parcelas.

También se advirtió que el loteo no es un caso aislado, sino parte de una serie de emprendimientos del mismo desarrollador en zonas donde la urbanización está prohibida. Entre ellos se encuentran Bella Vista (Ruta 36 entre 495 y 496), El Edén (233 entre 55 y 58), Aromas (173 entre 35 y 36), Santa Teresita (173 entre 527 y 528), El Ángel (203 y 38), Nuevo Horizonte (208 y 522), Aras de Olmos (208 y 48), Las Palmeras (197 y 69) y El Paraíso (52 y 206), todos dentro del partido de La Plata.

Durante el operativo se secuestraron elementos de venta, hubo un detenido por impedir el ingreso al predio y el Municipio advirtió que se trata de una estafa, además de confirmar una denuncia penal y la continuidad de los controles.

Venta de lotes en zona protegida

En Berisso se alertó sobre la venta irregular de lotes cerca del barrio Santa Cruz, entre las calles 149 y 150 y de 19 a 21, donde se ofrecen servicios sin autorización municipal. Desde la Comuna, se informó que se trata de una zona de recuperación con restricciones urbanísticas, sin accesos ni servicios básicos, donde está prohibida la edificación.