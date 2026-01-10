PJ: interna sin avances y los padrones en la mira

La Junta Electoral del PJ bonaerense volvió a reunirse ayer. Las conversaciones no rondaron sobre la posibilidad de una lista de unidad -no era el ámbito para discutir un acuerdo- sino respecto de la confección de los padrones que regirán para el eventual acto electoral.

Los comicios para renovar la conducción del partido están convocados para el 15 de marzo y el 8 de febrero vence el plazo para la presentación de listas.

En medio de ese proceso debe definirse el padrón que regirá para el acto comicial. A ese tema se abocó la Junta Electoral integrada por miembros tanto del kirchnerismo como del sector que reporta a Axel Kicillof.

El padrón debe ser validado por la Justicia Electoral. Según trascendió, se está trabajando para que el juez Alejo Ramos Padilla incluya a todos los afiliados que tengan por lo menos 180 días de antigüedad en el padrón.

Los padrones se exhibirán entre el 22 y el 27 de enero, según el cronograma fijado. De ahí que el tiempo apremie.

Lo que sigue sin resolverse es si la renovación de autoridades se realizará vía acuerdo o por internas en las que podrían enfrentarse La Cámpora con el kicillofismo.