PJ: interna sin avances y los padrones en la mira

La Junta Electoral del PJ bonaerense volvió a reunirse ayer. Las conversaciones no rondaron sobre la posibilidad de una lista de unidad -no era el ámbito para discutir un acuerdo- sino respecto de la confección de los padrones que regirán para el eventual acto electoral.
Los comicios para renovar la conducción del partido están convocados para el 15 de marzo y el 8 de febrero vence el plazo para la presentación de listas.
En medio de ese proceso debe definirse el padrón que regirá para el acto comicial. A ese tema se abocó la Junta Electoral integrada por miembros tanto del kirchnerismo como del sector que reporta a Axel Kicillof.
El padrón debe ser validado por la Justicia Electoral. Según trascendió, se está trabajando para que el juez Alejo Ramos Padilla incluya a todos los afiliados que tengan por lo menos 180 días de antigüedad en el padrón.
Los padrones se exhibirán entre el 22 y el 27 de enero, según el cronograma fijado. De ahí que el tiempo apremie.
Lo que sigue sin resolverse es si la renovación de autoridades se realizará vía acuerdo o por internas en las que podrían enfrentarse La Cámpora con el kicillofismo.
