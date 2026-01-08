Tren Roca con servicio limitado hacia La Plata este domingo por obras

Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos
Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos
Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años en La Plata
Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año
La VTV, antes del aumento: impacto de la nueva tarifa, arreglos del auto y bronca en La Plata
"El que las hace las paga": la novia del tiktoker de Milei chocó y dio 1,89 de alcoholemia
“Suave”: la nueva filosofía de vida de Christian Petersen tras la falla multiorgánica
VIDEO. Griselda Siciliani, a calzón quitado: "Me lo confirmó", dijo sobre la infidelidad de Luciano Castro
VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
“Vamos a hacerlo salir": Maxi López explicó su polémica frase tras las críticas por el nacimiento de su hijo
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Platenses celebran el Día del Gauchito Gil: un ritual popular cargado de color, mitos, ofrendas y emotivos relatos
Incendios en Provincia de Buenos Aires: peligro extremo por zonas y mapa actualizado
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama
Fuerte choque entre colectivos en Balvanera: hay 18 heridos, tres graves
Las motos copan una vereda a pasos del Ministerio de Seguridad en La Plata: denuncian que "no se puede pasar"
El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas
Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite
¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde
VIDEO.- Renuevan alerta por crecidas del Río de la Plata: así las olas casi arruinan unos muslos a la parrilla
Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas y para toda la familia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Tren Roca a La Plata y Bosques vía Quilmes circulará con servicio limitado entre las cabeceras mencionadas y Plaza Constitución este domingo por obras.
Según indicaron desde Trenes Argentinos, los trabajos serán de “renovación integral de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria”.
Las tareas, que se llevarán a cabo entre Berazategui y empalme Berazategui, consisten en la renovación de 41 tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes y fijaciones y el rellenado con piedra balasto. La afectación se produce por la necesidad de cortar la energía de la catenaria -sistema de alimentación aérea eléctrica- para realizar la renovación.
Esta intervención contempla la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata. Las tareas se podrían suspender por condiciones climáticas adversas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí