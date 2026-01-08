Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tren Roca con servicio limitado hacia La Plata este domingo por obras

Tren Roca con servicio limitado hacia La Plata este domingo por obras
8 de Enero de 2026 | 16:23

Escuchar esta nota

El Tren Roca a La Plata y Bosques vía Quilmes circulará con servicio limitado entre las cabeceras mencionadas y Plaza Constitución este domingo por obras. 

Según indicaron desde Trenes Argentinos, los trabajos serán de “renovación integral de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria”. 

Las tareas, que se llevarán a cabo entre Berazategui y empalme Berazategui, consisten en la renovación de 41 tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes y fijaciones y el rellenado con piedra balasto. La afectación se produce por la necesidad de cortar la energía de la catenaria -sistema de alimentación aérea eléctrica- para realizar la renovación.

Esta intervención contempla la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata. Las tareas se podrían suspender por condiciones climáticas adversas. 

 

