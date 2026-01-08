Tren Roca con servicio limitado hacia La Plata este domingo por obras

El Tren Roca a La Plata y Bosques vía Quilmes circulará con servicio limitado entre las cabeceras mencionadas y Plaza Constitución este domingo por obras.

Según indicaron desde Trenes Argentinos, los trabajos serán de “renovación integral de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria”.

Las tareas, que se llevarán a cabo entre Berazategui y empalme Berazategui, consisten en la renovación de 41 tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes y fijaciones y el rellenado con piedra balasto. La afectación se produce por la necesidad de cortar la energía de la catenaria -sistema de alimentación aérea eléctrica- para realizar la renovación.

Esta intervención contempla la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata. Las tareas se podrían suspender por condiciones climáticas adversas.